Encuesta de movilidad internacional 2022 de Aon: Movilidad internacional: de la cantidad a la calidad

Ahora que la pandemia está llegando a su fin, las empresas están reevaluando la utilidad y la necesidad de los viajes de negocios y la movilidad internacional. Con la reanudación de los viajes en Europa, la atención se centra más en la calidad que en la cantidad. Las organizaciones se decantan cada vez más por la contratación de talentos locales y no en el aumento de puestos internacionales. El trabajo internacional a distancia, en cambio, puede ofrecer una solución cuando hay escasez de talento. Así se desprende del informe extraído de la Encuesta de movilidad internacional 2022: Tendencias actuales y predicciones futuras para tomar mejores decisiones sobre la movilidad internacional de Aon (NYSE: AON), firma global de servicios profesionales en el ámbito de la gerencia de Riesgos y la consultoría de Recursos Humanos. Para elaborar este informe, Aon encuestó a más de doscientos directivos de diversos sectores para conocer los últimos acontecimientos que les afectan y sus expectativas sobre los viajes de negocios y la movilidad internacional para el próximo año. Los resultados se compararon con la encuesta de 2021 para identificar las tendencias.

Reevaluación de los viajes de negocios internacionales; el tráfico aéreo bajo la lupa

Después de un largo período de escasez o ausencia de viajes, los viajes de negocios en Europa comenzaron a recuperarse en la segunda mitad de 2021. Sin embargo, las empresas están reevaluando el valor de los viajes de negocios internacionales para sus empleados. Los mayores retos para ellos eran la seguridad general (75%) y el bienestar (60%) de sus empleados. Sorprendentemente, las emisiones de CO2 (15%) ocuparon el último lugar en la lista para las organizaciones y empresas.

Tendencia al alza del trabajo internacional a distancia

Existe una tendencia emergente al alza del trabajo internacional a distancia. Muchas personas optan por no trabajar ya online desde casa, sino en una isla tropical o más cerca de su familia, por ejemplo. En algunos sectores, el talento es tan escaso que las personas con las aptitudes necesarias viven en el extranjero y no pueden o no quieren desplazarse. El trabajo a distancia también puede ofrecer una solución a la hora de contratar y retener el talento que tanto se necesita.