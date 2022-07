VC-A Ecosystem, la red de soluciones financieras de Value Creation – Alternative Emprendedores de Hoy

El desarrollo y crecimiento económico de las empresas requiere varias habilidades en el mercado moderno, como el manejo de fondos, la atracción de inversores, la gestión de operaciones en bolsas de valores y muchos otros aspectos tanto normativos como financieros. Todo este marco de habilidades puede representar una dificultad para algunos negocios, especialmente cuando se trata transacciones transfronterizas.

Value Creation – Alternative es una consultoría estratégica internacional, que se especializa en el desarrollo de estrategias de negocios e inversiones para el ámbito empresarial. Para ello, utiliza sistemas como el VC-A Ecosystem, que aporta una gestión integral y estructural en las organizaciones.

Una red global de soluciones financieras al servicio de las empresas El trabajo de Value Creation – Alternative va más allá de la simple consultoría financiera, ya que funciona como un ecosistema de proveedores de soluciones alrededor de diversas gestiones financieras, como operaciones societarias, inversiones en el mercado bursátil, manejo de capitales de riesgo, acuerdos público-privados, SICAV e, incluso, gestión de operaciones blockchain y capitales en criptodivisas, para los negocios más a la vanguardia en el ámbito digital.

Este concepto es el que se materializa en VC-A Ecosystem, un servicio que conecta todos estos proveedores en una red global de asistencia para las empresas, cuyo objetivo es ayudarlas en su desarrollo y crecimiento dentro del mundo de los negocios. Esta red permite conectar a las empresas con una extensa gama de inversores comerciales, instituciones financieras, agentes bursátiles y plataformas en criptodivisas, entre otros agentes. Por medio de la asistencia de esta consultoría, las empresas pueden hallar las mejores conexiones en medio de todo este repertorio, a fin de consolidar y expandir su crecimiento en el mercado, a través de las inversiones y operaciones de expansión más adecuadas para su sector.

Acompañamiento en cada fase del proceso de transformación de las empresas Más que una consultoría, Value Creation – Alternative es un aliado estratégico para las empresas, que asesora su crecimiento tanto a nivel orgánico como por adquisición. A través de su red, VC-A acompaña a las organizaciones que contratan sus servicios en todo el ciclo de vida de sus programas de expansión, desde la definición de su estrategia y búsqueda de sus objetivos, hasta la negociación de las transacciones, el diseño de las operaciones, el plan de transformación y el acompañamiento posterior a su implementación.

Esta red transnacional está conformada por más de 1000 profesionales, quienes en conjunto suman alrededor de 35.000 contactos, en los diferentes ámbitos operativos y financieros del mundo de los negocios. Gracias a la amplitud y calidad de sus servicios, han participado en movimientos empresariales a gran escala, como fusiones y adquisiciones societarias y reestructuraciones financieras por más de 100.000 millones de dólares. Toda esta experiencia, trayectoria y herramientas de gestión hacen de esta consultoría un apoyo sumamente valioso a la hora de implementar estrategias de expansión y crecimiento en una empresa.



