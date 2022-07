Prestige Asociados, abogados expertos en reclamaciones Emprendedores de Hoy

De acuerdo con datos divulgados por el Banco de España, un aproximado de 27.000 reclamaciones se radicaron en sus oficinas durante 2020 (último año sobre el que hay datos). Si bien las quejas por cobros excesivos en tarjetas de crédito aumentaron durante estas fechas, los préstamos hipotecarios son los que reportan más reclamaciones por situaciones abusivas.

En este contexto, la firma Prestige Asociados convocó a un grupo de abogados de reclamaciones expertos, con los cuales sus clientes pudiesen obtener un resarcimiento digno por los daños o perjuicios ocasionados ante cláusulas abusivas o incumplimientos en sus obligaciones con los bancos.

Reclamaciones en el sector financiero En ocasiones, el sector financiero no expone con claridad los detalles de algunas cláusulas importantes en los contratos de sus créditos, por lo que pueden cometer abusos cuando se presentan hechos poco frecuentes como una situación de impago. El Gobierno nacional, en cabeza de sus entidades competentes, ha creado figuras de protección al deudor moroso que, si bien respetan el derecho al cobro de los acreedores, reconocen la imposibilidad de controlar una deuda ante una bancarrota o una condición económica compleja.

Entre estas figuras destacan la Ley de Segunda Oportunidad y los espacios de conciliación del crédito, los cuales buscan que el deudor genere acuerdos de pago para solucionar su situación de morosidad. Si el banco no respeta o no informa sobre estas alternativas, el deudor puede radicar una reclamación ante una entidad judicial competente, buscando que se le respeten sus derechos, teniendo en cuenta la situación de insolvencia en la que se encuentra.

Cláusula suelo Por otra parte, si el deudor fue uno de los afectados por iniciativas del sector financiero como la cláusula suelo, también puede radicar un recurso de reclamación para que se le reembolse el valor de los gastos hipotecarios pagados durante su vigencia. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pueden reclamar los gastos de tasación, gestoría, registro de la propiedad, notariado y comisión de apertura, si su cobro estuvo amparado bajo esta cláusula. Esto representa un avance en la protección de los derechos del deudor y un paso más para la consolidación de tratos más transparentes con el sector financiero.

Sea para resolver una situación de impago, para solicitar el reembolso de saldos amparados por la cláusula suelo o para dar solución a quejas por cualquier otro incumplimiento contractual, los abogados de reclamaciones de Prestige Asociados estarán dispuestos a asesorar a sus clientes en todo lo que necesiten. Sus profesionales se encuentran capacitados para maximizar la recuperación de cualquier dinero, en virtud de los daños ocasionados por faltas éticas de las entidades financieras. Por este motivo, invita a todos los interesados en resolver situaciones que vulneren sus derechos como consumidores, a que contacten a esta firma y comiencen con un proceso que les garantice una reparación digna, de la mano de un abogado experto.



