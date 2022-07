Tablas de paddle surf para distintas prácticas, en Behumax Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 17:25 h (CET)

En verano, el calor y el mar se transforman en aliados a la hora de tomar un descanso y practicar distintos tipos de deportes acuáticos para pasar un buen rato, entretenerse y mantener el cuerpo activo. En los últimos años, el paddle surf se ha convertido en una de las actividades preferidas para los principiantes, debido a su facilidad y a que solo requiere la pala y la tabla.

En este sentido, la firma Behumax dispone en su tienda online de una amplia variedad de accesorios y modelos de tablas de paddle surf para todo tipo de niveles.

Un deporte en auge con numerosos beneficios Surgido como variación del surf, el paddle surf es un deporte acuático divertido y fácil de practicar, que permite a quienes se suben a la tabla sentir la sensación de caminar sobre el agua, además de poder atravesar las olas. A su vez, presenta numerosos beneficios para la salud, puesto que exige agilidad y equilibrio, ejercitando todo el cuerpo y fortaleciendo las extremidades con la activación de los músculos.

Otra de sus ventajas es la posibilidad de ser practicado por adultos y niños, ya que su aprendizaje es sencillo y seguro, siempre y cuando se cuente con las medidas de seguridad necesarias y con tablas de paddle surf aptas para todos los practicantes, independientemente de su nivel. Por esta razón, Behumax ofrece distintos modelos de tablas, pensadas especialmente para hacer el deporte accesible a todos los usuarios.

Variedad de modelos de tablas de paddle surf, en Behumax Esta empresa dedicada al fitness, deporte y movilidad eléctrica ha sumado a su variado catálogo distintos tipos de tablas de paddle surf, las cuales se destacan por ser inflables, lo que permite almacenarlas sin ocupar demasiado espacio. De esta manera, en la tienda online de Behumax es posible adquirir diferentes modelos de tablas, como las all round boards, las cuales son ideales para que los principiantes puedan aprender todo tipo de maniobras, técnicas de remo y surfear olas de hasta 2 metros. Además de facilitar la navegación, estas tablas se utilizan para practicar yoga y realizar pequeñas travesías.

Por otra parte, las race boards están pensadas para cubrir distancias de manera rápida, gracias a su diseño estrecho y alargado, con un nose puntiagudo para cortar el agua sin perder dirección. Respecto a lastouring boards, están destinadas a travesías y paseos y cuentan con características combinadas de los dos modelos anteriores. Si bien poseen un nose similar al de las race boards, su cola cuadrada brinda mayor estabilidad, pero no permite surfear olas.

Con materiales de excelente calidad y extremadamente compactos, todas las tablas de paddle surf de Behumax incluyen soporte para GoPro, funda resistente al agua para móvil, remo ajustable de 3 ejes, bomba manual de doble acción con manómetro, mochila profesional para el transporte, correa de seguridad, kit de reparaciones y aletas. Al mismo tiempo, es posible adaptar un asiento de kayak para mayor comodidad. Todos estos modelos se pueden adquirir a través de la página web de Behumax.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿En qué consiste la cláusula suelo?, por Prestige Asociados Los exitosos tratamientos de implantes del Dr. Llistosella ManyContacts, la nueva herramienta WhatsApp multiusuario para empresas Madrid Audio instala localizadores GPS para el coche Miss Tipsi proporciona software para TPV táctil en hostelería