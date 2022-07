Crear un temario que permita a un estudiante diferenciarse de los demás

Tanto si es la primera vez que se oposita a primaria, secundaria o artes escénicas, como si se llevan años intentándolo, Concepción Seijas ofrece una preparación especializada para construir un temario innovador que impacte al tribunal; a través del curso “Lleva tu temario de oposición al siguiente nivel“.

Preparar oposiciones junto a Concepción Seijas Para aprobar una oposición, es necesario crear un temario original y de máxima calidad. Eso implica ir de la mano de alguien que haya pasado por lo mismo. Sus 20 años en el mundo de las oposiciones así lo atestiguan. Eso le ha permitido que muchos opositores docentes quedaran entre las 5 primeras plazas, gracias a la implementación de su propia metodología.

Una cosa es segura; si una persona se ha presentado varias veces a oposición y los resultados han sido siempre los mismos, Concepción Seijas recomienda “que se haga algo diferente para obtener un resultado diferente”.

Método eficiente para destacar con un temario Para sobresalir es importante marcar una diferencia y eso es lo que se aprende en este curso.

Si algo caracteriza este método, es que trabajan aspectos que no se llevan a cabo en una academia tradicional.

Se aprenderá a organizar el temario a un año vista debido a que no sirve de nada estudiar sin una buena base. Por otro lado, existen dos módulos orientados específicamente a la redacción del temario, que incluyen: cómo mantener una estructura durante todo el tema que guie al tribunal, cómo realizar una introducción y una conclusión que sean originales; cómo incluir aplicación didáctica a lo largo del tema; cómo escribir de manera profesional, cómo incluir bibliografía, citas y muchos aspectos más que no se trabajan en una academia tradicional.

Su formación como practitioner en programación neurolingüística, permitirá al estudiante detectar debilidades y fortalezas; necesarias para aprobar una oposición.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar un temario En un curso sobre redacción de temario, no puede faltar el módulo donde se aprenderá a repasar con calidad. Desde el minuto 1 que comienza el curso, Concepción Seijas explicará cómo llevar a cabo esos repasos para que sean productivos, y no una mera automatización donde “toca repasar”.

Además, hay muchas comunidades donde es necesaria la lectura del tema, por lo que Concepción Seijas enseñará cómo realizar una lectura que no aburra al tribunal. No obstante, si en la comunidad el temario lo lee el tribunal, no se perderá este módulo, ya que será muy útil para la defensa de la programación y unidades didácticas.

Si se conoce a Concepción Seijas, se sabe que siempre da más de lo que promete, por ello se encontrarán reglas mnemotécnicas que ayudarán a memorizar durante el estudio.

¿Cuándo comienza? Tras dos ediciones exitosas, en septiembre comienza la tercera edición.

¿Hay correcciones? Si algo caracteriza a Concepción Seijas es su profesionalidad, por ello en cada módulo realiza de manera exhaustiva las correcciones pertinentes.

Ante cualquier duda, se puede escribir a info@concepcionseijas.com