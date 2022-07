Colegio La Inmaculada Concepción, las ventajas de un colegio concertado pequeño y familiar Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 17:34 h (CET)

Los primeros años de un niño son importantes para promover un mayor desarrollo físico, mental y emocional. Por lo tanto, es crucial prestar atención a esta etapa y su educación primaria, ya que de ello dependerá el convertirse en un excelente ser humano y un profesional reconocido.

En España, el Colegio La Inmaculada Concepción de Valladolid destaca por ser un colegio concertado y pequeño que ofrece atención individualizada a cada estudiante y una educación hecha a la medida de las familias.

Ventajas de estudiar en un colegio pequeño y familiar Una institución educativa pequeña puede parecer una oportunidad poco provechosa para los más pequeños, pero la realidad es que esta tiene la ventaja de darles una mayor atención individual. Esta atención cercana y personalizada brinda muchos beneficios como, por ejemplo, ayudar a incrementar la eficiencia en el aprendizaje a través de la participación y colaboración frecuente. Además, los maestros pueden recordar con mayor facilidad las habilidades o dificultades que tienen sus estudiantes. Con base en ello, estos maestros construyen un plan de estudios que se adapte a su grupo de alumnos y consiga explotar al máximo el talento de cada uno. Asimismo, cuentan con el tiempo suficiente para trabajar las dificultades de cada estudiante y evaluar con detenimiento su respectivo avance. El Colegio La Inmaculada Concepción también menciona la importancia de las escuelas pequeñas para crear un mejor ambiente familiar, aumentar la confianza y unidad, flexibilidad durante las clases, etc.

Colegio La Inmaculada Concepción en Valladolid: una institución pequeña y eficaz Hoy en día, muchas instituciones privadas están fomentando una educación individual y personalizada. El Colegio La Inmaculada Concepción de Valladolid forma parte de esta nueva manera de enseñar, al posicionarse como un colegio concertado de educación infantil y primaria para un grupo selectivo de estudiantes. A su vez, se caracteriza por ser un centro familiar, acogedor e innovador, ya que promueven el aprendizaje del inglés y de los valores más importantes para los más pequeños. Entre estos valores, se encuentran la convivencia, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la objetividad, la familia y los amigos, etc. Además de esto, este centro y sus maestros se esfuerzan por crear un programa de estudio que se adapte a las necesidades de los niños, tanto a nivel personal como laboral. Esto, con el objetivo de promover una enseñanza que vele por los intereses de los padres y de los alumnos a largo plazo.

El Colegio La Inmaculada Concepción de Valladolid ofrece un trato personalizado y una educación eficiente sumada a una serie de servicios para mejorar el aprendizaje.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿En qué consiste la cláusula suelo?, por Prestige Asociados Los exitosos tratamientos de implantes del Dr. Llistosella ManyContacts, la nueva herramienta WhatsApp multiusuario para empresas Madrid Audio instala localizadores GPS para el coche Miss Tipsi proporciona software para TPV táctil en hostelería