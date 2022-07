Tulipán Negro, la marca más reconocida de Briseis Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 17:21 h (CET)

Briseis, fundada en 1948, es una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de productos de higiene y cuidado personal. Cuenta con diversas marcas propias; como Ragatzza, Actoner o su exclusiva Colección Privada, un guiño a su ciudad de origen, Almería.

Pero de entre todas sus marcas es Tulipán Negrosu marca más reconocida a nivel nacional e internacional, con un mayor número de referencias en el mercado y con una visión muy clara: trasladar el poder del perfume a todos los productos que se utilizan en el cuidado diario.

Tulipán Negro, la marca de higiene y cuidado personal 100 % nacional Tulipán Negro es una marca almeriense que cuenta con más de 70 años de experiencia en la venta y fabricación de productos para la higiene y el cuidado personal. Sus productos están en el imaginario popular, formando parte de la cultura de este país.

Una marca made in Spain que destaca por realizar en su totalidad todo el trabajo de I+D, desarrollo y fabricación del producto, dentro de España, apoyando así a la industria nacional. Conserva sus características iniciales en cuanto a su accionariado y propiedad, manteniendo su carácter 100 % nacional, lo que le permite una absoluta independencia en la gestión y destino de la compañía.

Con un carácter local y una visión global, Tulipán Negro se ha adaptado a las necesidades del siglo XXI, con productos innovadores en línea con valores como la innovación, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad.

¿Por qué Tulipán Negro es considerada como una de las marcas insignia de la empresa Briseis? Como expertos en el sector de los aromas, la clave de su éxito reside en la conexión que sus productos consiguen entre el aroma y las emociones. Siendo el perfume el alma del producto, haciendo productosaccesibles que acercan los aromas (normalmente más premium) al día a día de los consumidores, un valor diferencial que le hace único frente a otras marcas de gran consumo.

El Desodorante Stick Originales uno de sus productos más icónicos. Su lanzamiento data de los años 50 y a pesar del tiempo ha sabido mantenerse como líder de ventas dentro de la categoría desodorantes stick, gracias a sus diversas cualidades; su emblemática fragancia, su color verde lima y su característico envase con sistema patentado auto-lift.

Entre sus últimos lanzamientos se encuentran una nueva gama premium de geles de ducha llamada INTENSE, caracterizados por sus fragancias florales, con una identidad única en la que los perfumes y la suavidad que dejan en la piel son señas únicas de estos geles de baño.

Otra de sus recientes novedades ha sido el lanzamiento de 4 nuevas lociones corporales Body Lotion, las cuales destacan por sus ingredientes nutritivos y naturales; Body LotionManteca de Karité & Aceite de Coco, Body Lotion Aceite de Oliva Mediterránea, Body Lotion Aloe Vera, Algodón & Rosa de Mosqueta yBody Lotion Elixir de Argán & Aceite de Almendras.

Tulipán Negro es una marca que ha sabido reinventarse en el tiempo y que cuenta con un firme propósito: el de mejorar el día a día de las personas emocionándolas a través de los aromas de todos sus productos, un valor añadido que le hace conectar con su audiencia y que junto a su filosofía vegana y cruelty free, le hace ser una de las marcas españolas referentes en el mundo de la belleza.



