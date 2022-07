La importancia de diseñar una estrategia digital para cualquier modelo de negocio, por la experta Ana Ivars Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 17:12 h (CET)

Actualmente, la principal forma de transformar un negocio y lograr mejores resultados es a través de la implementación de una estrategia digital que contemple el uso de distintas técnicas de venta online. Según la consultora y especialista Ana Ivars, cada proyecto puede contar con una estrategia de marketing digital que se adapte a sus características.

Esta experta en estrategia digital también considera que, justamente, las estrategias son los factores diferenciales para prosperar en un ámbito cada vez más competitivo. Estas deben entenderse como los cimientos sobre los que se apoyan las distintas acciones de marketing digital.

¿Cuáles son los pasos necesarios para crear una estrategia de marketing digital? En primer lugar, Ana Ivars recomienda la realización de una serie de análisis. El primero debe contemplar las características de la marca y de la empresa. En este sentido, debe quedar claro a qué tipos de clientes es necesario llegar, cuál es el estilo de imagen corporativa, cuáles son las diferencias existentes con los competidores y cuáles son las características del mercado.

El segundo análisis que recomienda esta experta en estrategia digital es el llamado DAFO, que contempla las fortalezas, las debilidades y las oportunidades de mejoría que se le presentan a una marca. Por último, es necesario considerar qué tipo de estrategias digitales están desarrollando los competidores directos de la marca. Después de realizar estos procesos analíticos, solo queda identificar una característica distintiva o valor diferencial de la marca, que va a ser necesario potenciar.

Con la gestión de esta información es posible comenzar a pensar en las primeras campañas dentro de la estrategia. Ana Ivars recomienda, como un paso fundamental, establecer objetivos claros. En particular, recomienda utilizar el método llamado SMART, según el cual los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo.

Hoy en día, existen múltiples canales por los que se pueden llevar a cabo campañas publicitarias. El presupuesto de cada marca determina cuántos se pueden emplear al mismo tiempo. También existe la posibilidad de escoger un camino de crecimiento orgánico, que puede llevar un poco más de tiempo, pero que siempre arroja muy buenos resultados.

¿Quién es Ana Ivars? Entre otras aptitudes, Ana Ivars es consultora internacional de marketing digital, experta en estrategias digitales y en distintos métodos de publicidad online. Es también la CEO de la agencia Dinamiza Digital, mentora de negocios y ponente habitual en los más prestigiosos congresos de marketing digital en español. Hoy en día, trabaja junto a empresas, emprendedores y marcas líderes que buscan mejorar sus sistemas de ventas.

Con el apoyo de una experta en estrategia digital como Ana Ivars es posible acceder a la elaboración de un plan que funcione como una guía con el objetivo de mejorar los resultados de las ventas y así lograr que un negocio sea sostenible y rentable a largo plazo.



