El uso de drones en los trabajos de inspección industrial, con FRP Advanced Technology

lunes, 25 de julio de 2022, 13:07 h (CET)

La utilización de drones en trabajos de inspección industrial se está convirtiendo en una práctica cada vez más común, ya que son varios los beneficios que ofrece esta aeronave. Actualmente, un número creciente de empresas cuya infraestructura debe ser monitoreada visualmente con regularidad prefieren hacerlo de esta forma, en lugar de enviar a una persona a hacer la inspección de manera presencial. Esta alternativa no solo es más segura, sino que ofrece una perspectiva mucho más amplia que mejora el desarrollo de esta tarea. Hoy en día, existen drones con las características perfectas para este tipo de trabajo, y algunos de los mejores se encuentran en FRP Advanced Technology.

Ventajas del uso de drones para la inspección industrial Desde su aparición en el mercado, la tecnología que ofrecen los drones está cambiando la manera en la que se están realizando muchos trabajos, incluso a nivel industrial. Un ejemplo de ello es el uso de drones para la inspección industrial de, por ejemplo, refinerías, reactores nucleares, torres de refrigeración, columnas de destilación e instalaciones industriales en general. Entre los beneficios que ofrecen los drones en este trabajo destaca la reducción de los riesgos de accidentes laborales en labores de inspección; capacidad de llegar a lugares remotos o de difícil acceso para el ser humano; reducción de tiempos de inspección y de costes; posibilidad de realizar una inspección efectiva de manera remota; el amplio rango de visión que ofrece, y más. Muchos drones cuentan con alta tecnología en construcción y funcionalidad, además de proporcionar la posibilidad de añadir dispositivos de visualización más avanzados para, por ejemplo, realizar mediciones térmicas, medir la radiación en el humo de un reactor nuclear y mucho más.

Una compañía que ofrece lo último en tecnología de drones FRP Technology es una compañía que proporciona a otras empresas formación especializada sobre el control de drones.

Además de eso, también tiene entre sus productos uno de los drones de la más alta tecnología y más especializado para el trabajo de inspección nuclear. Se trata del modelo Doosan Mobility Innovation, un dron con pila de hidrógeno cuyo diseño se parece a un helicóptero, que se controla a distancia mediante Red 5G y un radiotransmisor/receptor en banda de comunicaciones militar a 2 GHz, que le confieren un gran alcance de hasta 50 km y un excelente control. Sus dimensiones no son necesariamente pequeñas, de hecho, tiene un peso de 25 kg al despegue y un diámetro de rotor que alcanza un máximo de 3 metros, permitiéndole moverse a una velocidad crucero de 25 m/s.

La formación ofrecida por FRP Technology en el control de drones, sumada al dron de alta tecnología Doosan Mobility Innovation, son una posible solución para aquellas empresas que deseen comenzar a utilizar estos vehículos aéreos de la manera más adecuada, para sus trabajos de inspección industrial.



