Actividades de turismo activo y aventura en Asturias con RanaSella

lunes, 25 de julio de 2022, 10:33 h (CET)

El principado de Asturias es una de las comunidades autónomas más populares para el turismo en España, ya que está rodeada de paisajes naturales atrayentes como playas, lagos y ríos paradisíacos. Entre los ríos más visitados por los turistas y los habitantes de Asturias se encuentra el río Sella, el cual alberga una fauna muy variada.

RanaSella, la Escuela Asturiana de Piragüismo, es reconocida por ser pionera en la organización de la actividad del descenso del Sella en canoa, así como realizar otras actividades de aventura como el rafting y espeleología en Asturias.

Turismo y actividades de aventura en Asturias La escuela asturiana RanaSella fue creada con el objetivo de promover las actividades de aventura en Asturias, así como el cuidado y respeto por la naturaleza. Entre las actividades más populares que esta empresa realiza, se encuentra el descenso del Sella en canoa para niños, jóvenes, adultos e incluso mascotas. El equipo de esta compañía está especializado en piragüismo, por lo que sabe cómo guiar a los participantes por un descenso seguro, divertido y deportivo.

Además de esto, ofrecen a sus clientes la posibilidad de hacer otro tipo de actividades para complementar el descenso del Sella como la espeleología y el rafting en Asturias. De igual forma, RanaSella cuenta con monitores y guías profesionales para hacer distintas actividades de agua y de montaña como el descenso de cañones, kayak de mar, coasteering, escalada, senderismo, etc. También es importante mencionar que cada uno de los servicios de esta empresa está disponible de forma personalizada para familias, parejas, empresas o grupos.

¿Por qué hacer turismo con RanaSella? Durante más de 30 de años, RanaSella ha realizado actividades turísticas y multiaventura para los visitantes y residentes de Asturias. Esto significa que cuenta con una larga experiencia y conocimiento del entorno, especialmente del río Sella, donde promueven la práctica del piragüismo. De igual forma, durante todos estos años, la compañía ha perfeccionado el lugar donde operan, logrando ofrecer a sus clientes instalaciones modernas, aparcamiento amplio y un fantástico bar.

RanaSella también dispone de especialistas en la organización de actividades de turismo y aventura para colegios, discapacitados y deportistas. Además, ofrece descuentos para grupos, apoyan el uso de materiales sostenibles y utilizan energía fotovoltaica en sus establecimientos con tecnologías como la solar o la aerotermia. Por otra parte, como una empresa pionera en el descenso del Sella en canoa, brinda equipos de piragüismo de alta calidad para el disfrute de la actividad a todos los niveles.

Con RanaSella, las personas pueden vivir una auténtica aventura en Asturias haciendo cosas tan divertidas como el espeleocañones, paseos a caballo, tiros con arco, alquiler de bicicletas de montaña, rutas de senderismo, etc. Esta compañía también ofrece una variedad de cursos, entre los cuales se encuentra el de iniciación en piragüismo, esquimotaje y modalidades de piragüismo para descender mejor el Sella.



