Abel Balderstone y Pablo García cierran la Vuelta a Madrid en lo más alto del podio El equipo completó una gran carrera en cada una de las cinco etapas Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 25 de julio de 2022, 11:12 h (CET)

Se cierra una semana perfecta para el equipo Caja Rural-Alea en la Vuelta a Madrid sub23, con la doble victoria de Pablo García y Abel Balderstone en la última etapa y la general respectivamente. El corredor madrileño se impuso en una accidentada última etapa, que tuvo que verse neutralizada en su último tramo por un incendio forestal, cuando lideraba en solitario buscando la línea de meta.

En la general, el liderato de Abel Balderstone no fue cuestionado desde la primera etapa. Además, el catalán se llevó el maillot de la regularidad mientras que Gabriel Rodas fue el mejor madrileño. A nivel grupal, el equipo se llevó el premio a la mejor escuadra.



El equipo completó una gran carrera en cada una de las cinco etapas, arrancando de manera impecable con las dos victorias parciales de Abel Balderstone, en la CRI inicial y en Buitrago del Lozoya. El catalán se consolidó como líder de la carrera, siempre protegido por sus compañeros, hasta sentenciar en el día de hoy su octava victoria de la temporada y la vigésima del equipo.



Pablo García: "Tenía las cosas muy claras y hay sido una pena el final, porque me han dicho que llevaba 2'40" de ventaja y podría haber disfrutado. Esta mañana el equipo me ha dado libertad para buscar la victoria, sabían que corría en casa y que tenía muchas ganas. Yo tenía claro que si la general peligraba me iba a parar a ayudar al líder, pero por suerte no ha hecho falta. Los compañeros están muy fuertes y eso hace que la competencia interna aumente, eso es muy bueno para todos. Queda una parte de la temporada por delante con muchas carreras interesantes para tratar de seguir la buena línea". Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.