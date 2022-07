¿Cuáles son los principales beneficios de la técnica FUE de cirugía capilar? Emprendedores de Hoy

España es el segundo país con mayores índices de alopecia y problemas de caída de cabello en hombres y el primero a nivel europeo en mujeres. Por este motivo, los tratamientos de injerto capilar en Madrid han experimentado una considerable alza que responde a la gran cantidad de pacientes que esperan una solución eficaz para su problema.

Actualmente, la técnica FUE de cirugía capilar se consolida como la estrategia más sólida para recuperar el pelo de forma saludable. Este novedoso y revolucionario procedimiento llevado a cabo por el Doctor Bern extrae folículos pilosos de la zona occipital o región de la barba (zona donante) para trasplantarlos a las áreas que sufren de calvicie.

La técnica FUE es segura, confiable y efectiva La técnica FUE es una intervención mínimamente invasiva que consiste en trasplantar unidades foliculares de una zona específica del cuerpo para proceder a implantarlas en la zona de alopecia. Para encontrar la zona adecuada de extracción se requiere una evaluación previa que avale la calidad de los folículos pilosos a elegir. Asimismo, para la zona frontal se extraen injertos directamente de la nuca.

El equipo médico del Doctor Bern selecciona unidades foliculares de 1 o más pelos dando prioridad a los más finos en la primera línea aleatoriamente para garantizar un efecto natural y sin cicatrices a simple vista. Esta técnica tiene un rápido proceso de recuperación, por lo que en un lapso menor a 15 días se puede retomar la cotidianidad sin problemas.

Entre los múltiples beneficios que tiene la técnica FUE, destaca su control preciso del número de injertos trasplantados, algo esencial para implementar un tratamiento programado con el más mínimo detalle. En ese sentido, de acuerdo a las particularidades del paciente, se pueden realizar varias sesiones o una sola cirugía. Con lo anterior, se propicia una intervención ágil, confiable y segura.

Revolucionaria cirugía de injerto capilar La cirugía capilar de técnica FUE no requiere hospitalización, lo que indica que el paciente puede regresar a su domicilio u hotel después del proceso. Al día siguiente, se lleva a cabo una revisión del implante para corroborar su estado y, al ser un procedimiento indoloro, la cicatrización ocurre entre los 10 y 15 días posteriores sin dejar ningún tipo de cicatriz lineal.

Las ventajas más provechosas de esta técnica están ligadas con su eficacia, perdurabilidad y aspecto natural, ya que no necesita anestesia general y prescinde de los temidos puntos de sutura. El Doctor Bern lleva el control de la intervención en el quirófano para garantizar óptimos resultados y evitar la manipulación que suele tener lugar en otros procedimientos como el injerto capilar FUT o Técnica de la Tira.

El Doctor Bern tiene su sede principal en la calle de Velázquez en Madrid y cada 3 meses se desplaza con las últimas técnicas europeas a Latinoamérica para ofrecer los mejores resultados en la clínica Foianini, llevando un acompañamiento integral durante todo el proceso para facilitar la satisfacción del paciente.



