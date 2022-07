Microsoft Dynamics 365 Business Central, la herramienta que está revolucionando la digitalización de empresas españolas Comunicae

jueves, 21 de julio de 2022, 12:49 h (CET) 2022 ha sido el año donde mayor cantidad de empresas han invertido en software empresarial. La bonificación estatal de Kit Digital ha permitido que miles de empresas mejoren su competitividad ¿Qué es Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics 365 es una solución integral de gestión empresarial que ayuda a las empresas a agilizar sus procedimientos diarios, gestionar mejor sus finanzas y tomar mejores decisiones.

El mercado es cada vez más variante y el cliente más exigente, lo que ha provocado que las empresas tengan que actuar rápidamente ante cualquier situación. Esto ha dado lugar a que necesiten contar con un sistema de gestión que ofrezca un control total y que asegure la coordinación en la planificación, envío y entrega de la mercancía, o el control del coste y beneficio de sus proyectos en tiempo real y es aquí donde Business Central se ha convertido en referente, ya que es tecnología Microsoft y está probada a nivel mundial.

De Navision a Dynamics 365 Business Central

Hace unos años Microsoft anunció un cambio de nombre de su gran conocido Navision o Dynamics NAV y animó a los clientes a migrar a esta nueva versión, actualmente llamada Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sin embargo, hay algunas diferencias clave entre las dos plataformas. Business Central es una solución basada en la nube mientras que Navision o Dynamics NAV se ofrecía como una solución local. Esto significa que las empresas pueden acceder al sistema de forma segura desde cualquier dispositivo y lugar, acabando así con las barreras del trabajo remoto y las costosas instalaciones en cada PC o dispositivo del trabajador, con tan sólo una conexión a internet.

Business Central también incluye muchos avances tecnológicos adicionales que permiten el trabajo en un entorno colaborativo, gracias a la integración con Microsoft Teams. Además, la inteligencia artificial, ayuda a detectar el producto del que solicitan una oferta a través de un correo electrónico, facilitando el acceso al mismo para enviar la oferta sin salir de Outlook.

¿Qué negocios pueden beneficiarse del software empresarial Business Central?

Empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Este software empresarial permite cubrir desde la gestión de la relación con clientes (CRM), hasta obtener un mayor control sobre las finanzas (ERP), la gestión de la cadena de suministros, fabricación y distribución o gestión de proyectos y el business intelligence.

Una solución todo en uno que permitirá que todos los departamentos puedan trabajar conjuntamente, agilizando todos los procesos de gestión de la empresa, mejorando la toma de decisiones para el equipo directivo, además de contar con un almacenamiento de datos seguro que no necesita inversiones ni mantenimiento de servidores ni equipos físicos.

¿Qué áreas empresariales cubre?

Microsoft Business Central se orienta a mejorar y simplificar el trabajo de todos los empleados. Ofrece posibilidad de adaptar la interfaz para cada área: Ventas, finanzas, almacén, compras, servicio al cliente, proyectos y producción.

¿Cómo implantar Microsoft Business Central en el negocio?

La implantación de Business Central se gestiona a través de los Partners de Microsoft, empresas asociadas a la multinacional americana para facilitar una instalación, parametrización y formación adecuada a los trabajadores y actividad de la empresa.

En España Grupo Active, es una empresa líder en la implantación y formación del software de Microsoft. Gracias a su equipo de profesionales certificados guiarán a la empresa en el proceso de instalación y a cómo aprovechar Business Central para que mejore su productividad.

La empresa española lleva trabajando con los productos de Microsoft desde hace más de 30 años, y conoce a fondo cómo se pueden utilizar estas herramientas para mejorar la productividad y eficiencia de las empresas.

¿Agilizará un nuevo software la gestión del negocio?

Sin duda alguna. El sector del software empresarial ha dado un vuelco en los últimos años y Microsoft se sigue posicionado como líder invirtiendo cada año en mejoras para hacer que los trabajadores se puedan centrar en las tareas realmente importantes, pudiendo automatizar y agilizar todos los procesos diarios repetitivos.

La ventaja de trabajar con el dato único, tan sólo se introduce una vez y todos los departamentos acceder conocerlo al instante, hace que se ahorre mucho tiempo y se evite la duplicidad de datos. Además permite que los procedimientos de enviar documentación u organizar procesos pasen de ser tareas de varias horas a procesarse en cuestión de segundos.

La integración de forma nativa con el resto de productos de Microsoft, hace que los usuarios se adapten rápidamente al entorno pudiendo exportar a Excel, modificar e importar de nuevo al sistema, enviar ofertas sin salir del Outlook o realizar un filtro de ciertos productos que se tengan que cambiar los precios y compartirlo en segundos con un compañero vía Microsoft Teams. También permite la posibilidad de integrar Power BI, herramienta de Business Intelligence, que ayuda a conocer en todo momento costes, rentabilidad y detectar puntos débiles a mejorar.

Conclusión

Si la empresa cuenta con muchos sistemas para su gestión, se realizan muchas labores manuales en las gestiones habituales y no permite que los empleados puedan realizar gestiones desde cualquier lugar, seguramente el nivel de digitalización no es suficiente.

El software empresarial "todo en uno" Microsoft Dynamics 365 Business Central ha transformado y mejorado el trabajo de los empleados ofreciendo una herramienta global y accesible desde cualquier dispositivo y lugar.

Si aun no se utiliza una herramienta centralizada de gestión, contactar con un partner de microsoft para asesoramiento de como Business Central puede cambiar cualquier negocio.

