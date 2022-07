​Tres startups españolas que son noticia en España El Gobierno español promueve activamente la cultura de la creación de empresas reduciendo los trámites burocráticos y minimizando los retrasos Redacción

jueves, 21 de julio de 2022, 10:35 h (CET) Las startups españolas no se quedan atrás cuando se trata de innovar y marcar la diferencia en la vida de sus ciudadanos y de los de toda Europa. La cultura española es mucho más que sol, buenas playas y buena comida y vino. El Gobierno español promueve activamente la cultura de la creación de empresas reduciendo los trámites burocráticos y minimizando los retrasos.

Entre estas medidas se encuentra la reforma fiscal de 2021, que supuso una reducción del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes. El Gobierno ha invertido 4 millones de euros para el crecimiento de las startups, y Madrid y Barcelona figuran entre los 10 principales centros europeos de startups.

Los otros son:

1. Londres 2. Berlín 3. París 4. Ámsterdam 5. Barcelona 6. Múnich 7. Madrid 8. Estocolmo 9. Dublín 10. Milán.

En este post destacamos tres startups españolas a las que hay que echar un ojo en 2022.

Katoo

Katoo es esencialmente una herramienta para agilizar la adquisición de alimentos en el restaurante y los proveedores de la industria de la hospitalidad. Fundada en 2019, Katoo permite a los propietarios de restaurantes y a los proveedores comunicarse a través de una sencilla plataforma. Tras s éxito y crecimiento, Katoo consiguió financiación en 2021 para expandirse a Portugal y América Latina.

En pocas palabras, Katoo permite a los restaurantes pedir sus ingredientes a través de una aplicación móvil y los proveedores reciben los pedidos en el formato digital estándar, agilizando la cadena de suministro de alimentos.

Ukio

Ukio fue creada por dos hermanos en 2019. La puesta en marcha elimina la molestia de encontrar un alquiler amueblado con llave para un mes o más. Los alquileres cuentan con todos los servicios y no hay arrendamientos a largo plazo, contratos ni depósitos. Por ejemplo, si tienes un contrato de un año en otra ciudad europea, puedes encontrar un alquiler a tu medida con Ukio. Permite desplazarse y trabajar a distancia.

Actualmente presta servicio en Madrid, Barcelona y Lisboa, en Portugal, y Ukio tiene previsto expandirse por toda Europa, primero a Londres y luego a Berlín.

Ukio tiene actualmente más de 200 alquileres en sus libros con una tasa de ocupación del 96%. Se trata de una herramienta perfecta para los millennials y Gen Zers que viven y trabajan a distancia y que además disfrutan de actividades online como el bingo Perú pone a su disposición.

PayFlow

Startup fintech catalana, PayFlow fue lanzada en 2020 y es un software que gestiona los servicios de nómina y gestión de tareas.

Incluye un portal de clientes que permite a los usuarios/clientes incluir a sus clientes en el servicio de nómina, permite la colaboración en torno al trabajo, los archivos y las funciones de la nómina, todo en un sistema encriptado que cumple con el GDPR.

Actualmente PayFlow cuenta con más de 100.000 usuarios y 175 clientes en sus libros. La empresa está creciendo de forma constante y actualmente tiene planes de expansión en Portugal e Italia. Los observadores de startups afirman que España es una nación de centros. Los centros atraen el talento y el capital. También tiene que haber una infraestructura institucional sólida y establecida, como universidades, leyes laborales, una política fiscal y una gestión sólidas y, por supuesto, un buen estilo de vida ayuda.

