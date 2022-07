Ortoespaña, la ortopedia a un clic de tu hogar Disponen de las últimas novedades en el campo de la ortopedia con el fin de ofrecer soluciones para aumentar la movilidad y proporcionar bienestar Redacción

jueves, 21 de julio de 2022, 08:53 h (CET)

La ortopedia es una importante rama de la medicina que estudia, trata, rehabilita y previene cualquier daño que pueda sufrir el sistema osteomuscular, bien sea por lesiones o causas externas o por enfermedades, malformaciones o alguna discapacidad que afecte a los huesos, articulaciones, musculatura, ligamentos, etc.

En este sentido, los equipos y el aparataje ortopédico son clave para ayudar a la movilidad de la persona afectada o contribuir a la corrección postural y rehabilitación de cualquier lesión. Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en la ortopedia deportiva, que se aplica no solo para procurar la rehabilitación del deportista afectado, sino también para prevenir posibles lesiones que puedan incapacitarle y mantenerle alejado de su actividad.

Los equipos ortopédicos han de estar elaborados con materiales fuertes y resistentes, pero a la vez han de ser moldeables para procurar su completa adaptabilidad. Pueden ser de diferentes tipos y en su gran mayoría han de personalizarse para adaptarse a las necesidades de cada paciente. Pueden ir desde unas sencillas plantillas para corregir y prevenir lesiones o proporcionar un cuidado adecuado a los pies, hasta aparatos de grandes dimensiones y mayor sofisticación como sillas de ruedas especiales, aparatos de pierna completa, grúas, scooters o camas articuladas, entre otros muchos.

En definitiva, los aparatos de ortopedia tienen el objetivo de hacer más fácil y agradable la vida diaria de las personas dependientes o discapacitadas, además de facilitar las tareas de cuidadores y acompañantes. Con esta filosofía trabaja la ortopedia online Ortoespaña, un equipo especializado y muy cualificado que desde su nacimiento, en el año 2005, se ha ido consolidando como la tienda de ortopedia en línea más completa de España.

Cuentan con tienda física en la ciudad de Córdoba, aunque sus productos de ortopedia se desplazan a todos los rincones de la península, por lo que con un sencillo clic en su web el artículo solicitado llega a su destinatario. Poseen una amplia gama de productos de las marcas más reconocidas y disponen de las últimas novedades en el campo de la ortopedia, con el fin de ofrecer soluciones para aumentar la movilidad de personas con alguna discapacidad física y para proporcionar bienestar y mejorar la calidad de vida de aquellos que requieren de asistencia en su día a día.

Además, Ortoespaña es una empresa comprometida y con un marcado carácter solidario. Esto se materializa mediante su colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro, con residencias y con hospitales a través de la donación de materiales. También ayudan a futuras promesas deportivas en su desarrollo profesional.

Confiar en Ortoespaña es ponerse en las mejores manos. Sus productos presentan precios con la mejor calidad y al alcance de todos. Además de la opción de compra, también cuentan con un servicio de alquiler de todo tipo de productos ortopédicos. Por otra parte, con el fin de responder a las dudas o necesidades de sus clientes, mantienen una comunicación abierta y permanente las 24 horas del día y los siete días de la semana, a través de diferentes vías, como el teléfono, el correo electrónico o el Whatsapp.

La ortopedia es ese práctico y necesario recurso que casi todos hemos utilizado en alguna ocasión para mejorar nuestra calidad de vida y aumentar nuestro bienestar. Tanto si se requiere su uso de forma puntual como de manera permanente, contar con los productos adecuados y adaptados a cada necesidad es fundamental.

