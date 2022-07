Cómo calcular el ITP en 2022, por Amigo Inversor Emprendedores de Hoy

A partir del 1 de enero de 2022, entró en vigencia una nueva forma de estimar el valor mínimo por el que tributar el ITP el cual debe de calcularse tomando el nuevo valor referencial del catastro en España. Este Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) se estipula está relacionado con la compra de una propiedad de segunda mano y es un porcentaje que varía por comunidad autónoma.

Lo que cambia en este 2022 es el valor mínimo el cual hasta diciembre de 2021 se hacía según un coeficiente corrector que aplicaba en cada localidad de forma independiente. Ahora con el nuevo cálculo Hacienda lo que pretende es unificar ese valor mínimo de forma centralizada a través del Catastro.

¿Sobre qué importe se aplica el ITP? Lo primero que hay que saber es que existen 2 importes. Uno es el precio de compraventa, es el que hemos negociado entre comprador y vendedor, y el otro es el valor de referencia catastral. El ITP, el cual como se mencionó se rige por comunidad autónoma, es el porcentaje y se aplica sobre el mayor de ambos importes, o bien el valor de compraventa o bien el valor de referencia del catastro.

¿Cómo se calcula el valor de referencia del catastro? Para calcularlo, se debe ingresar a la página de la Sede Electrónica del Catastro. Después, se ubica la sección de Valor de Referencia. Una vez allí, hay que seleccionar la opción de Consulta de valor de referencia.

Para rellenar el formulario, se necesita el DNI y el número de soporte (el cual también aparece en el DNI). A continuación, se selecciona la finalidad, donde la opción correcta es la segunda (tributación sobre ITP).

En este punto, es necesario colocar la referencia catastral, que es el identificador oficial de 20 caracteres. Para conocer este valor, se puede consultar el recibo del IBI del inmueble el cual se debe de solicitar antes de comprar.

¿Qué hacer en caso de que no exista un valor de referencia catastral? Dado que el nuevo sistema se está actualizando desde comienzos de este año hay todavía casos donde no existe un valor, especialmente en inmuebles distintos a vivienda. En esa situación, se debe descargar el certificado de inexistencia de valor de referencia y el ITP se liquidará basándose en el precio de la escritura de compraventa.

Hay que recordar que los bienes inmuebles que aplican para el ITP son viviendas, fincas rústicas, oficinas, plazas de aparcamiento o locales.

¿Qué plazo hay para liquidar el impuesto? El plazo para liquidar este impuesto es de 30 días hábiles a partir de la fecha de escritura de compraventa. Es importante pagarlo en el período señalado para evitar sanciones tributarias.

Amigo Inversor, experto en bienes raíces, comparte herramientas para el cálculo y también ofrece consejos de finanzas personales a quienes quieren realizar una inversión inmobiliaria.

A través de su página web, el inversor brinda un videotutorial sobre cómo calcular el ITP. Además, allí se puede descargar la plantilla de los gastos y de impuestos que se deben cancelar al momento de adquirir una vivienda.



