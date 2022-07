Retirada de amianto y uralita, de la mano de AST-Recuperaciones Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La recolección adecuada de residuos industriales y la recuperación de chatarras reduce de manera significativa la contaminación del medioambiente, ya que se reciclan y reutilizan dichos residuos. De esta manera, se evita que formen parte de la enorme cantidad de desechos que abundan en entornos naturales.

Para poder llevar a cabo este tipo de procesos de recolección, es necesario contar con la ayuda de empresas que ofrezcan garantías de seguridad, capacidad de gestión integral (desde el punto de generación del residuo hasta el traslado hacia la planta) y los permisos requeridos para realizar estas actividades.

AST-Recuperaciones es una empresa que cumple con cada uno de estos requisitos, ofreciendo un servicio integral en la gestión de residuos peligrosos, industriales y no peligrosos, incluyendo la retirada amianto y de uralita. Asimismo, disponen de un servicio de consultoría ambiental, demostrando su compromiso social con la recuperación de materiales para su reutilización.

Retirada del amianto y la uralita para evitar trastornos en la salud Los residuos de amianto son elementos considerados carcinógenos, que pueden influir en la aparición del cáncer o aumentar la incidencia de este en las personas, una situación que representa un peligro para la salud. Por otro lado, la uralita puede liberar fibras de amianto en el entorno, por manipulación inadecuada o por deterioro de las láminas, lo cual también supone el riesgo de contraer enfermedades al respirar aire contaminado con este elemento.

En este sentido, la recomendación es que únicamente profesionales formados, entrenados y debidamente acreditados por las entidades correspondientes manipulen tales residuos. Así, se garantiza tanto el transporte como el almacenamiento conveniente para estos elementos nocivos para la salud. Cualquier persona que posea material de uralita en la vivienda, sean láminas, bajantes o depósitos de agua, debe conocer que la ley estipula retirar este material una vez transcurridos los 30 años de su colocación, tiempo de vida útil establecido para este componente.

Aporte de las empresas recolectoras de materiales peligrosos y no peligrosos al medioambiente La inadecuada gestión en la recolección de desechos peligrosos y no peligrosos suele ser la causa de la gran cantidad de agentes contaminantes en los océanos. Estos acaban afectando a la salud de la población y de los animales y, en general, repercuten negativamente en el medioambiente.

Por ende, es indispensable apostar por un trabajo adecuado de recolección de estos materiales. Empresas expertas como AST-Recuperaciones conocen la función social y medioambiental de la recuperación de materiales para su reutilización. Por eso, ofrecen seguridad, orden y respeto al medioambiente, a la vez que disponen de personal capacitado y cualificado en la materia.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.