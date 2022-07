La demanda de talento especializado en el sector TIC en España sigue imparable con un crecimiento interanual del 7,3%, según VASS Comunicae

martes, 19 de julio de 2022, 17:14 h (CET) El sector de servicios TIC sigue demostrando por qué se ha establecido como uno de los sectores palanca en España. Así lo reflejan los datos de la creación de empleo en nuestro país, que siguen manteniendo una tendencia de crecimiento imparable e incluso marcando récords. En el último año, la demanda de talento especializado ha aumentado nada menos que un 7,3% entre abril de 2021 y abril de 2022. Esta es una de las principales conclusiones de la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, que destaca también el buen ritmo tendencial en la contratación laboral, que en promedio de los últimos 12 meses crece al 6%, doblando al conjunto del sector terciario (3,7%).

"Este impulso cobra aún más valor en la medida que sucede sobre un histórico que no llegó a resentirse significativamente durante la pandemia, como sí ocurrió en el conjunto de los servicios. Es toda una muestra del vigor que vienen exhibiendo estas actividades de servicios digitales", afirma Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Sin embargo, aunque las cifras pueden y deben verse con buenos ojos, según Rueda, "la ratio de facturación por empleado vuelve a tasas de crecimiento interanual discretas (+1,6%) y ha caído la tendencia alcista que venía caracterizando las últimas entregas". Esta circunstancia no ha pasado desapercibida entre los empresarios del sector de servicios TIC, que, conforme al debate público sobre el fin de la capacidad de mantener estos ritmos de creación de empleo, han empeorado ligeramente sus expectativas. Aunque siguen con un tono positivo, caen respecto al mes anterior, tanto en España como en UE-27.

En este sentido, el indicador de clima sobre el aumento de su plantilla alcanza los +26,8 puntos en una escala de -100/+100. Lo que equivale a decir que el 63,4% de las empresas confían en una creación de empleo neto, frente al 36,6% que percibe justo todo lo contrario.

Por otro lado, el indicador del clima de la facturación empeora respecto a la anterior entrega (+40,8 puntos) alcanzando los +24,4 puntos en una escala de -100/+100. También aquí se mantiene el tono positivo, con un 62,2% de los empresarios que auguran un crecimiento de la actividad entre los meses de verano.

Efecto estadístico en la facturación

El crecimiento interanual de la actividad del sector de servicios TIC, aunque cae respecto al indicador del mes pasado, se sitúa en un +9,1%.

"La caída en el ritmo de crecimiento arrastra es un efecto estadístico, puesto que los datos del mes base (abril de 2021) mostraron en su momento un extraordinario repunte, al medirse contra el primer mes completo de pandemia (abril de 2020). Eso condiciona a la baja la tasa interanual de crecimiento. Superar ese 9% de crecimiento, tomando esto en consideración, nos parece sumamente relevante", asegura Rueda.

