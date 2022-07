Las bailarinas de Eloísa revela la personalidad de cada mujer según su modelo de zapato preferido Comunicae

martes, 19 de julio de 2022, 16:37 h (CET) El calzado es la prensa fetiche de las mujeres. Ellas compran muchos zapatos de diferentes estilos y colores y no todos les definen pero, hay un modelo que utilizan siempre, aquel que refleja su forma de ser. Las bailarinas de Eloísa, la firma española, artesanal y ECO preferida de las expertas, da unas interesantes pautas acerca de lo que dicen de cada una, sus zapatos favoritos. Además, muestra sus bailarinas y sandalias para no quitarse en todo el verano. A la venta en su e-shop y de rebajas Los zapatos dicen mucho de cada una. De hecho, ¡lo dicen casi todo! Un estudio de una prestigiosa universidad americana revela que gracias al calzado se pueden adivinar hasta el 90% de las características de una persona.

Planos. En plena tendencia,muy femeninos y glamourosos, como las bailarinas que popularizó Audrey Hepburn en los 50 y que vestían siempre los pies de Briggite Bardot, los flats corresponden a mujeres clásicas, sofisticadas, maduras, inteligentes y ambiciosas.

Sandalia sin tacón. Las que, inevitablemente, eligen este calzado boho chic como "su imprescindible" son personas que voluntariamente prefieren la vida slow, de carácter desenfadado, natural y sencillo.

Plataformas. Si una mujer se decanta por las plataformas, quiere decir que tiene los pies en la tierra y adora la compañía de sus amigos. Se visten para dar una buena impresión pero realmente no les importa mucho lo que piensan los demás ya que lo primero es la comodidad.

Botines. Los botines son un calzado especial, un híbrido entre la bota de toda la vida y el zapato de tacón. Las que prefieren este calzado son personas complejas, con una fuerte personalidad y algo testarudas.

Mocasines. Quienes prefieren zapatos bajos y cerrados son mujeres prácticas, comprometidas y trabajadoras. No les gusta perder el tiempo. Al mismo tiempo, se caracterizan por poseer un estilo casual, urbanita y arriesgado rompiendo, así, la fila línea que separa la masculinidad de la feminidad y con un resultado de 10.

Salones de Tacón. La familia de zapatos más solicitada por las mujeres son los salones con un 65% del total. Además de ofrecer un aspecto sexy, también otorgan una sensación de poder y muestras más autoconfianza. Son mujeres que prefieren vivir un estilo de vida con glamour y ser el centro de atención.

Los zapatos de varios colores revelan una personalidad serena pero extrovertida, sociable y vitalista.

Los colores metalizados revelan un carácter cool, arriesgado y que no pierde vista las tendencias sin perder la autenticidad.

Las que se decantan por tonos pastel, serían personas soñadoras, románticas, idealistas y delicadas.

BAZAR para el VERANO cortesía de las bailarinas de Eloísa

Bailarina destalonada piel bronce

PVP 55 euros

PVP 44 euros

Sandalia alta tiras ante nude

PVP 69 euros

PVP 55,20 euros

Bailarina coco buganvilla

PVP 52 euros

PVP 41,60 euros

Mocasín piel camel cadena

PVP 59 euros

PVP 47,20 euros

Bailarina azulón hebilla T

PVP 59 euros

PVP 47,20 euros

Acerca de Las Bailarinas de Eloísa

Las Bailarinas de Eloísa es una firma española de calzado diferenciada que ofrece calidad y lujo a un precio razonable. Todos sus diseños están fabricados artesanalmente con materiales de primera calidad y naturales. Cuidan hasta el último detalle para poder disfrutar de un zapato de tendencia y, sobre todo, cómodo, porque ese es su lema: vestir los pies de mujeres "todo terreno", cosmopolitas, exigentes y con mucha personalidad.

Además, es una marca respetuosa con el medio ambiente que utiliza pieles no contaminantes, respetando la confección en España para apoyar al comercio de cercanía y al proceso artesanal para conseguir una confortable horma y un diseño atemporal.

lasbailarinasdeeloisa.es

@lasbailarinasdeeloisa

Las Bailarinas de Eloísa

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.