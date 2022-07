Compra y venta de metales para reducir el impacto medioambiental Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 12:38 h (CET)

Frenar los efectos del cambio climático se ha convertido en una premisa esencial, lo que ha llevado a cada vez más empresas a fijar un curso de acción interno, orientado a este objetivo. En este sentido, uno de los aspectos de mayor relevancia a nivel industrial es la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos, cuya manipulación debe cumplir los criterios adecuados para mitigar los efectos que pueden tener sobre el bienestar físico y medioambiental.

Ante esto, compañías como AST-Recuperaciones son un aliado esencial para la gestión de residuos. Esta empresa se caracteriza por ofrecer servicios de compra y venta de metales férricos y no férricos, así como también de recogida de chatarra, distinguiéndose por brindar garantías de seguridad y protección del medioambiente.

¿Cuál es la importancia de la recuperación de metales? En una sociedad cada vez más consciente de la crítica situación medioambiental que atraviesa el planeta, el reciclaje y recuperación de los metales representa un aspecto de gran interés hoy en día. Este proceso supone un gran número de beneficios a nivel ambiental y también económico. La recuperación de aluminio, por ejemplo, supone una reducción del 90 % del consumo de energía y hasta un 95 % de la contaminación del aire.

Asimismo, al disminuir la energía empleada en los procesos productivos, también se reduce el uso de energía y, como consecuencia, el dióxido de carbono en la atmósfera. Adicionalmente, el manejo y maniobrabilidad de algunos metales se caracteriza por ser muy amplio, lo que favorece su reutilización como elementos o productos sustitutos.

En el ámbito económico, la aparición de empresas dedicadas a la compra y venta de metales, como es el caso de AST-Recuperaciones, contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, lo cual influye directamente en el fortalecimiento de la economía nacional.

Compra y venta de metales por AST-Recuperaciones La manipulación de metales o cualquier otro tipo de residuos, peligrosos o no peligrosos, requiere un tratamiento específico, por lo que contactar a compañías que cuenten con la autorización para estos trabajos resulta clave. Además de brindar sus servicios como gestor de residuos autorizado, AST-Recuperaciones ha orientado su desempeño en generar conciencia social para el cuidado del entorno mediante sus procesos de compra y venta de metal, con los que busca reducir el impacto ambiental.

Sus servicios están destinados a particulares y empresas de cualquier sector interesados en trabajar de forma adecuada la gestión de los residuos que generan. Los especialistas de esta compañía se encargan del transporte y almacenamiento tanto de metales férreos y no férreos como de chatarra y residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Estos servicios han hecho de esta compañía una de las opciones más destacadas para contribuir al bienestar del medioambiente a través de la gestión adecuada de residuos.



