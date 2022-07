ZAK Rendez Vous, un nuevo restaurante espectáculo en Sitges – Barcelona que sorprende con un gran show de cantantes en vivo Emprendedores de Hoy

El emblemático pueblo costero de Sitges, en Barcelona, cuenta, desde 2020, con un nuevo restaurante espectáculo musical con grandes voces en vivo de artistas internacionales.

Así, propone una experiencia musical y culinaria de más de 4 horas de duración en la que se puede disfrutar de un menú cuidadosamente elaborado, actuaciones musicales con grandes voces en directo y mucho espectáculo.

El local, al más puro estilo ZAK, como su principal tienda ZAK Woman de la calle Parellades, justo en el centro, y a muy pocos metros de ZAK Rendez Vous.

El restaurante es un espacio de estilo barroco, muy cuidado hasta en el más mínimo detalle, con una bonita iluminación, un gran sonido, muy de agradecer y una ambientación agradable para disfrutar de la gastronomía, la música y el espectáculo.

La cita da comienzo a las 20.30h, cuando se recibe a los clientes con el cóctel de bienvenida ZAK Rendez Vous, y que dará paso a la cena.

La cena está compuesta por una degustación de entrantes, plato principal a elegir y postre. Como no podía ser de otra manera, se trata de un menú elaborado al más puro estilo ZAK, con detalles muy cuidados, y bajo un mismo hilo conductor: la música.

Buenísima la tosta de pan polar con foie micuit, compota de higos y Pedro Ximénez, el bacalao confitado con base espumosa al azafrán acompañado de almejas y guisantes lágrima o el jarrete de cordero al romero en su salsa con patatas panaderas.

Finalizada la cena, da comienzo el espectáculo musical de más de dos horas y con artistas muy variados, con grandes voces, un rato ideal para distraerse mientras se disfruta de una copa.

El elenco de ZAK Rendez Vous y los artistas invitados, ofrecen cada noche un repertorio que cuenta con temas desde los 80 hasta hoy, con funky, disco, pop, e incluso lírica.

Entre los artistas se pueden encontrar voces muy profesionales y conocidas por sus apariciones en programas televisivos en diferentes países y que fueron ganadoras o finalistas. Los bailarines de ZAK Rendez Vous y las drag queens invitadas serán las responsables de darle un toque de color y humor a la noche.

El servicio, los detalles, la decoración y como no, la gastronomía y el espectáculo, y todo el conjunto de ZAK Rendez Vous, hacen de este restaurante show, una visita obligada en Sitges, pero es importante hacer una reserva, ya que las plazas son limitadas.

En definitiva, ZAK Rendez Vous es mucho más que un restaurante, es un lugar donde disfrutar de la gastronomía y de la música, un lugar donde reír y emocionarse recordando temas musicales que marcaron muchas vidas.

Esta temporada, además, tienen previstas muchas sorpresas que no desvelan todavía, pero que seguro que van a encantar. En la página web de ZAK Rendez Vous se puede hacer la reserva online y consultar los menús disponibles.



