¿Cuáles son las mejores inversiones para 2022?

La inflación, la subida de interés, el conflicto ruso-ucraniano, el riesgo de recesión, el año 2022 se ve sacudido por una multitud de acontecimientos que perturbarán los mercados financieros. Entonces, ¿cómo proteger sus ahorros e invertir con serenidad?

En este artículo, le proponemos una visión general de las diferentes inversiones en 2022, cómo usar un software que está disponible en páginas como Bitsgap, además de consejos según su perfil de inversor, con el fin de hacer la elección correcta para sus futuras inversiones.

Tómese un café, ¡lo descifraremos todo!

Para los inversores prudentes: Oro

A diferencia de otras inversiones, el oro no es una inversión creadora de riqueza. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir en este metal precioso? El oro es un refugio útil para los ahorradores, un verdadero baluarte contra la inflación debido a su naturaleza tangible.

En tiempos de crisis, cuando los precios de las acciones bajan, el oro puede ser una buena alternativa de inversión, porque siempre ha tenido un cierto valor y siempre lo tendrá. Además, cuando las acciones caen, el oro tiende a subir de precio.

Como es un metal raro que está presente en cantidades limitadas, a diferencia del dinero fiduciario que puede crearse infinitamente, su valor se mantendrá estable.

Inversiones de riesgo moderado: El mercado de valores

¿Desea realizar inversiones que den resultados y está preparado para asumir algunos riesgos? En esta sección, le presentaremos una inversión de riesgo moderado.

Invertir en bolsa le permite beneficiarse de rendimientos muy interesantes a largo plazo. Además, cuando compra acciones, está invirtiendo en la economía real, permitiendo que las empresas cuyas acciones compra se desarrollen. Además, es importante que se familiarice con los mercados financieros para que pueda elegir inteligentemente las inversiones que le proporcionarán los mejores rendimientos en función de los riesgos que conllevan.

Para empezar, debe dirigirse a un corredor de bolsa. Este intermediario financiero es el único que puede colocar sus órdenes de compra en los mercados financieros. Una vez que haya encontrado su corredor, hay una multitud de inversiones a su disposición y, para iluminarle, he aquí una lista de las principales:

Las acciones vivas son su principal puerta de entrada a la inversión en bolsa. En la era de Internet, es muy fácil comprar acciones a través de corredores en línea que ofrecen tarifas muy atractivas. Sin embargo, tenga en cuenta que este tipo de inversión puede ser costosa en términos de comisiones y requerirá mucho tiempo para su gestión.

Los ETFs (Exchange Traded Funds), también conocidos como trackers, son fondos indexados que cotizan de forma continua y buscan seguir un índice bursátil. Por tanto, permiten invertir en todas las clases de activos, como la renta variable, las materias primas o la renta fija. Estos productos son muy atractivos porque le permiten diversificar su cartera y pagar muy poco en comisiones de gestión.

Hay muchas opciones para invertir en el mercado de valores. Le aconsejamos que estudie detenidamente los diferentes mercados y que vuelva a diversificar sus inversiones.

Inversiones de alto riesgo que pueden dar grandes beneficios: Criptomonedas

¿Le gusta el riesgo para maximizar sus ganancias? He aquí un ejemplo de una inversión que puede dar grandes resultados. ¡Las criptomonedas están basadas en la tecnología blockchain! Esto significa que ya no depende de un sistema centralizado.

Todos los intercambios entre compradores y vendedores se registran en una red de millones de dispositivos conectados, lo que garantiza la independencia y la seguridad.

Este tipo de monedas digitales y virtuales no tienen un soporte físico. No tienen curso legal y su valor no está vinculado a ninguna moneda u oro. Basados en la tecnología blockchain, ninguna institución financiera puede manipularlos a su antojo.

El más conocido es el Bitcoin. Sus principales características son la seguridad y la transparencia, y garantiza tanto la confidencialidad como la autenticidad. Hay más de 15.000 activos diferentes en el mercado, con una capitalización total de más de 2 billones de euros.

Entre las ventajas de invertir en este tipo de productos se encuentran: el potencial de altas ganancias a pesar del riesgo, la seguridad de las transacciones, un sistema descentralizado, un mercado siempre abierto y que permite a los inversores contrarrestar la inflación.

Para invertir en este tipo de productos, es necesario crear un monedero virtual específico, que está disponible en muchas plataformas de comercio en línea. Puede invertir en tokens (fichas) o en CFD (que replican el precio de las criptodivisas).

Si no tiene idea de cómo invertir en ellas, puede automatizar el trading de criptomonedas con Bitsgap. Este software puede hacer crecer sus inversiones en criptodivisas enseñándole a cómo actuar en este mundo y evitar malos hábitos de inversión.

