¿Por qué es toda una tendencia la escalada artificial?, por Madridadventours

martes, 19 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La pasión por las actividades deportivas al aire libre ha incrementado después de la pandemia. Una de las tendencias en la actualidad es la escalada artificial, donde el material utilizado sirve para facilitar el ascenso y no únicamente para evitar el riesgo de sufrir una caída.

Madridadventours es una agencia que se dedica a los deportes de aventura en la Sierra de Madrid, con especialidad en las actividades de escalada, por lo que ofrecen cursos, bautismos y ascensiones guiadas.

¿Qué es la escalada artificial y en qué situaciones se recomienda? Aunque la evolución tecnológica permite que en la actualidad la mayoría de lugares para escalar sean accesibles sin utilizar artefactos artificiales, cimas como la de Los Alpes no se habrían podido coronar sin su ayuda. Es más, de acuerdo con escaladores profesionales, todavía es posible observar algunos pitones, buriles y plaquetas oxidadas en las vías de la mítica cordillera.

Por ello, la escalada artificial es recomendada especialmente para escalar paredes de gran longitud, comunes en zonas como los Alpes Franceses, el Parque de Yosemite o la Patagonia argentina. Esta técnica es bastante utilizada en los ascensos alpinos, en situaciones en que los escaladores prefieren un ascenso más rápido.

Otro de los escenarios en el que la escalada artificial es una buena alternativa es cuando las vías de escalada libre presentan dificultades extremas que requieren el uso de materiales específicos. En ese caso, el equipo básico incluye pitones de todos los tamaños, el doble perchero para cargar material, los estribos, el martillo, el gancho fifi y la cinta daisy chain.

Madridadventours ofrece cursos de escalada artificial para dominar esta disciplina El curso de escalada artificial de Madridadventours es considerado una experiencia única donde la adrenalina se mantiene mientras la persona aprende lo necesario para escalar paredes grandes. En ese sentido, el alumno comprueba el funcionamiento de los materiales, los enganches y demás equipamiento mientras escala.

El curso incluye un seguro de accidentes y responsabilidad civil, servicio de guía titulado y los implementos como arnés, casco, cuerdas y material necesario.

Para practicar la escalada artificial de forma segura y con la emoción garantizada, Madridadventours cuenta con profesionales que se adaptan al nivel de experiencia que presentan los clientes. Las reservas para excursiones de escalada o senderismo se realizan vía telefónica, por correo electrónico y mediante WhatsApp.



