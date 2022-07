Bec McConnell recupera sensaciones y liderato de Copa del Mundo en Andorra "Quiero agradecer a todos el apoyo que me han dado. Me han ayudado mucho a completar la carrera de la mejor forma posible" Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de julio de 2022, 11:58 h (CET)

Sensaciones encontradas para la australiana Bec McConnell este domingo en la sexta puntuable de la Copa del Mundo de MTB, disputada en el circuito andorrano de Vallnord - Pal Arinsal. La biker de Primaflor-Mondraker-Genuins se reencontró con las piernas que le llevaron hasta la victoria en las tres primeras mangas de esta temporada, luchando de salida con la neerlandesa Anne Terpstra en el durísimo y técnico circuito del principado.



Sin embargo, en el peor momento, un pinchazo apartó a Rebecca de la cabeza superado el primer giro, cuando la carrera ya marchaba completamente rota. Cuando luchaba por recuperar posiciones un segundo pinchazo le mandó casi al fondo de la clasificación. La oceánica, portando de nuevo el maillot de líder de la Copa del Mundo, no se rindió, tiro de raza y luchó por recuperar posiciones para concluir en un 21º lugar con el que sumaba 64 puntos que pueden resultar vitales en el desenlace de una general que lidera de nuevo con 112 puntos de ventaja sobre Terpstra.

Bec McConnell: "Fue un día muy, muy duro en Vallnord. He estado esperando a que volvieran estas buenas sensaciones sobre la bicicleta y por fin me he reencontrado con ellas aquí de nuevo. Durante un breve periodo incluso he liderado la carrera, demostrando encontrarme al mejor nivel. Sin embargo esos dos pinchazos no entraban en los planes pero así son las carreras. Creo que puedo extraer cosas muy positivas de esta manga pero de momento está todo fresco y me siento con sensaciones encontradas. Quiero agradecer a todos el apoyo que me han dado. Me han ayudado mucho a completar la carrera de la mejor forma posible".

Un motivado Jofre Cullell volvió a rodar durante muchos giros junto a los diez mejores de la Copa del Mundo. Sin embargo, calambres en la vuelta final le relegaron hasta una 17ª plaza que Francesc Barber calcó en la carrera sub 23 masculina.

