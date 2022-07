ODILO levanta 60M€ de inversión para llevar el aprendizaje ilimitado a todas las empresas Comunicae

lunes, 18 de julio de 2022, 08:34 h (CET) La nueva inversión tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la tecnología para innovar en las experiencias de aprendizaje y seguir creando programas de upskilling y reskilling para el empleado, de autoaprendizaje, de formación y para alinear los objetivos de las empresas con sus necesidades Esta es la mayor ronda de financiación en una compañía en edtech de la historia en España y en Europa, que permitirá llevar el aprendizaje ilimitado a las organizaciones.

ODILO es la única plataforma con el mayor catálogo educativo digital del mundo, con contenidos formativos y experiencias de aprendizaje en un solo clic, y que se adapta a las preferencias y necesidades de cada organización y usuario; convirtiéndose en una herramienta estratégica para los departamentos de L&D.

ODILO, scaleup española conocida globalmente como el Netflix/Spotify de la educación,anunció el cierre de su ronda de financiación por un valor de 60 millones de euros, liderada por la firma de growth capital, Bregal Milestone. Esta ronda es la mayor conseguida por una compañía edtech en la historia de España y de Europa en lo que va de año.

La empresa detectó que pese a la importante inversión realizada por las empresas en plataformas de aprendizaje y en licenciar múltiples proveedores de contenidos educativos, las métricas de uso y los resultados educativos conseguidos por la mayoría no estaban alcanzando las expectativas mínimas esperadas.

Según una encuesta en Totaljobs 2018, el 68% de los empleados han cambiado de trabajo debido a la falta de oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Por otro lado, el promedio de la tasa de finalización de cursos en plataformas de formación es del 10-20% de acuerdo a Tutor Pass 2021, mientras que menos del 50% de los profesionales de L&D creen que tienen una plataforma de aprendizaje adecuada para cubrir las necesidades del talento actual (Fosway 2021: Digital Learning Realities).

Este problema se debía a un mercado de soluciones educativas que se encuentra hiper fragmentado y desconectado, lo que obliga a las empresas a tener que ofrecer contenidos de aprendizaje limitados (limitado a unos pocos formatos o proveedores educativos entre los cientos de opciones posibles) y solo poder crear experiencias de aprendizaje limitadas (debido a las restricciones técnicas de formatos, plataformas o derechos de autor), llegando, por tanto, solo a cubrir una pequeña parte de las necesidades e intereses de aprendizaje de los usuarios.

En este marco, ODILO crea la categoría “Crea tus propios ecosistemas de aprendizaje ilimitados” con un enfoque y visión diferente a la del resto de proveedores de elearning; reconocida globalmente como el “Netflix/Spotify de la educación”, ya que es la única plataforma con el mayor catálogo educativo digital del mundo, configurada y diseñada a medida de cada organización, que selecciona de forma inteligente y ofrece los mejores contenidos educativos y experiencias de aprendizaje en un clic entre millones de opciones para adaptarse a las preferencias y necesidades de cada organización y usuario, convirtiéndose en una herramienta estratégica para los departamentos de Learning & Development (L&D).

ODILO ha diseñado programas específicos que cubren las necesidades del mundo corporativo y brindan la capacidad a los equipos de L&D de formar a sus equipos de manera integrada:

Construyendo programas de desarrollo para el empleado a través de formación de las competencias (Upskilling y Reskilling) con: planes de desarrollo de carrera, retos grupales, clases virtuales, experiencias y contenidos. Aprendizaje grupal o personalizado.

a través de formación de las competencias (Upskilling y Reskilling) con: planes de desarrollo de carrera, retos grupales, clases virtuales, experiencias y contenidos. Aprendizaje grupal o personalizado. Programas de autoaprendizaje para mejorar competencias del crecimiento personal y desarrollar hábitos de aprendizaje a través de: experiencias de gain skill y discovery, contenido de calidad, comunidad de aprendizaje y uso proactivo de la plataforma Lifelong Learning.

para mejorar competencias del crecimiento personal y desarrollar hábitos de aprendizaje a través de: experiencias de gain skill y discovery, contenido de calidad, comunidad de aprendizaje y uso proactivo de la plataforma Lifelong Learning. Programas de formación para invertir en el plan de carrera de los empleados, a travésde: planes deonboarding y desarrollo de carrera, clases virtuales, aprendizaje grupal y cursos de capacitación.

para invertir en el plan de carrera de los empleados, a travésde: planes deonboarding y desarrollo de carrera, clases virtuales, aprendizaje grupal y cursos de capacitación. Programas de la organización para alinear los objetivos de la empresa con las necesidades de los empleados, creando aprendizajes personalizados de: liderazgo, igualdad e inclusión, innovación y sostenibilidad, ya sea por perfil o área. La personalización de las experiencias y programas de aprendizaje y el acceso a una gran variedad de formatos y recursos, han impactado en los niveles de engagement de los usuarios, reflejando un incremento de 3 a 5 veces en los hábitos de aprendizaje, contando con el 100% de usuarios activos en aprendizaje voluntario y sumando 11 minutos diarios de aprendizaje voluntario.

En España más de 20 millones de personas aprenden ilimitadamente y, de estas, más de 5 millones pertenecen a organizaciones. Las empresas más importantes de España

creen en el aprendizaje de por vida y hacen la formación, upskilling y reskilling de sus equipos a través de ODILO con plataformas customizadas a sus necesidades. Entre ellas:

Vodafone, Nestlé, Banco Santander, MASMOVIL o Cabify.

"Nestlé Digital Library le da un espacio a nuestros empleados para integrar el aprendizaje en su vida diaria a través de contenidos que reflejan ideas poderosas que nos ayudan a cambiar el mindset de la organización”. Diego Sánchez - Innovation Manager de Nestlé.

Sobre ODILO

ODILO es una empresa B2B2C, que ha creado una nueva categoría en el mercado de la educación: Crea tus propios ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado.

ODILO permite a cualquier institución crear sus propios ecosistemas de aprendizaje totalmente personalizados, y ofrecer a sus usuarios un acceso ilimitado al mayor catálogo de contenidos educativos del mundo (3.9 millones de títulos, contenidos y experiencias educativas de más de 6.300 de los mejores proveedores de libros, revistas, cursos, vídeos, audiolibros, contenidos interactivos, apps educativas, películas, píldoras educativas, etc.) y crear todo tipo de experiencias de aprendizaje sin restricciones.

Además, el #UnlimitedLearning permite, mediante el uso de la inteligencia artificial, crear rutas y experiencias de aprendizaje únicas tanto para las instituciones como para los usuarios.

ODILO dispone del único sistema de Business Intelligence que es capaz de medir todas las formas posibles de aprendizaje (múltiples formatos y dispositivos, en colaboración con otras personas, en clase o en el tiempo libre, en los desplazamientos, etc.) lo que permite a las instituciones poder medir y certificar cualquier forma de aprendizaje, así como contar con las evidencias basadas en datos que permitan conocer los resultados educativos de cualquier contenido y metodología y así constantemente mejorar sus programas de formación.

Más de 8.500 organizaciones de más de 52 países, entre los que se encuentran gobiernos de Europa, América del Norte, América Latina, el Sudeste Asiático, Australia y África; referentes académicos como la Universidad de Pekín, y empresas de primer nivel como Vodafone, Nestlé o el Banco de Santander, ya han creado Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitados que permiten el acceso al aprendizaje a una base agregada de +100 millones de usuarios.

La lista de inversores de ODILO incluye, Active Venture Partners, Kibo Ventures, JME Ventures, Endeavor Catalyst, Swanlaab Venture Factory, CDTI y Bregal Milestone.

