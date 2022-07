Grow VP, Venture Capital especializado en Deep Tech, lidera una ronda de 250.000€ en Process Talks Comunicae

sábado, 16 de julio de 2022, 20:48 h (CET) Grow Venture Partners especializada en inversiones en Deep Tech, invierte en Process Talks, empresa que automatiza los procesos de negocio con tecnología de I.A. con lenguaje natural. La gestora con sede en Barcelona, lidera una ronda de 250.000€ en la spin off de la UPC. Según Francisco Badia: "Nos ilusiona invertir en este equipo y acompañar a los fundadores en esta primera etapa para mejorar, gracias a la I.A., la automatización de procesos de negocio y mejorar la productividad y reducir los costes" Grow Venture Partners, la nueva gestora de Venture Capital con sede en Barcelona, que tiene como objetivo el de invertir en 10 empresas de Deep Tech nacidas en universidades y centros de investigación antes de que finalice el año, ha liderado una ronda de 250.000€ en Process Talks.

Process Talks: I.A. en la automatización de procesos a partir del lenguaje natural.

Process Talks, creada en el año 2020 por un equipo de cinco socios: Josep Carmona, Marc Solé, Josep Sànchez, Lluís Padró, y la UPC, han desarrollado una tecnología conversacional basada en I.A. para la automatización de procesos de negocio. Su tecnología permite de forma rápida y segura automatizar procesos sin necesidad de ser un experto en programación.

“El software para la gestión de procesos fue creado hace más de 30 años, y no ha incorporado ningún avance tecnológico como puede ser los asistentes por voz o el procesamiento del lenguaje natural”- dice Josep Carmona, administrador y socio fundador de Process Talks- “A pesar de este estancamiento tecnológico, es un mercado valorado actualmente en más de 10.000 millones de dólares” - añade Carmona.

El modelo de negocio de la empresa es un SaaS que ofrece una plataforma conversacional para la automatización, donde el cliente paga por el uso de la tecnología completa, incluyendo funcionalidades específicas para la integración con apps de uso intensivo como es el email, calendario, formularios, hojas de cálculo, etcétera. La tecnología está especialmente orientada al segmento de las PYMES, el cual tiene problemas en acceder a la automatización, a pesar de los grandes beneficios que esta tecnología conlleva para el negocio.

Otros proyectos que ya está analizado Grow VP para próximas inversiones pertenecen a los campos de la computación cuántica, fotónica, internet de las cosas (IoT), Med Tech, nuevos materiales, Clean Tech, economía circular, energía, robótica e inteligencia artificial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.