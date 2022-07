App de entrenamientos para hacer ejercicio sin necesidad de ir al gym, con Miguel Trainer

Realizar actividad física tiene múltiples beneficios a nivel físico, emocional y psicológico. Reducir el porcentaje de grasa corporal, conseguir una silueta más definida y sentir un bienestar general, son solo algunas de las ventajas de entrenar. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas están agobiadas por sus rutinas y no encuentran el momento justo para dedicarse a ejercitar el cuerpo o no consiguen dar con la rutina indicada.

En este sentido, el entrenador personal Miguel Ángel Peinado, creador de Miguel Trainer, ha desarrollado una app entrenamiento para entrenar en cualquier lugar, sin necesidad de ir al gimnasio.

Entrenar en cualquier sitio, con la app de Miguel Trainer Aquellas personas que no tienen tiempo suficiente para dedicar un momento a entrenar su físico, además de no conocer qué tipos de ejercicios realizar y cuáles son los que mejor se ajustan a sus necesidades, o bien, quienes no encuentran motivación en los entrenamientos que realizan, son los indicados para descargarse la aplicación móvil de Miguel Trainer.

A través de los planes de suscripción mensual, trimestral o anual, los usuarios podrán acceder a entrenamientos diarios, retos y programas para trabajar todo el cuerpo; piernas, glúteos, brazos o abdominales, con ejercicios tipo full body, express, estiramientos o pilates, entre otros. El único requisito que valora la aplicación es contar con mancuernas, bandas y una esterilla para algunas de las clases.

Con costes que van desde los 8,25 a los 12,99 euros al mes, esta app es una buena alternativa para ponerse en forma sin necesidad de asistir a un gimnasio. Esta está disponible para dispositivos iOS y Android y cuenta con una variedad de entrenamientos divertidos y dinámicos, así como una gran cantidad de contenido extra para ejercitarse en cualquier lugar.

Las ventajas de contar con un entrenador personal como Miguel Trainer Miguel Ángel Peinado, licenciado en Ciencias del Deporte y fundador de Miguel Trainer, cuenta con una trayectoria de más de 10 años como entrenador personal y coach de salud, trabajando con sus alumnos de manera online y presencial para mejorar su estado físico y su salud, además de conseguir que se sientan a gusto con su cuerpo.

De esta forma, ofrece sus servicios a través de su página web, donde es posible elegir entre asesorías personalizadas y suscripciones de entrenamiento personalizado online mediante las videollamadas semanales de 60 minutos.

Por lo tanto, Miguel Trainer cuenta con métodos y ejercicios efectivos para llevar una vida saludable y conseguir un cuerpo definido, sin salir de casa.