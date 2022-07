Nace el primer brócoli morado del mercado Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 13:51 h (CET) Purple Magic tiene un alto valor nutricional y un atractivo color morado desde la cabeza al tallo ¿Un brócoli completamente morado? A golpe de varita mágica, Sakata Seed Ibérica presenta su última variedad en brócoli, Purple Magic, que llega para revolucionar y romper con las tendencias del mercado, ya que es el primer brócoli morado de la historia, tanto en la cabeza como en el tallo.

Purple Magic es toda una revolución para el mercado del brócoli, pero también para los sentidos. Sakata Seed Ibérica, en su compromiso con una sociedad mejor alimentada, cree que esta nueva variedad sumará a la hora de impulsar el consumo del brócoli: “Tratamos de adelantarnos a lo que el consumidor nos pide y sabemos la importancia que tienen los colores y los nuevos formatos en la decisión de compra. Pretendemos que Purple Magic anime incluso a los más pequeños a comer brócoli”, destaca Antonio Ibarra, responsable de desarrollo de Brásicas de Sakata Seed Ibérica. Además, su color es una innovación que es un elemento diferenciador en los lineales, adaptándose así a las exigencias de los supermercados.

Resultado de 10 años de investigación, Purple Magic promete conquistar al consumidor, no sólo por su atractivo color morado, sino por su alto valor nutricional. Lo primero que hechiza de Purple Magic es su morado brillante, pero detrás de él se esconde la verdadera magia: este color se debe a su alto contenido en antocianos a diferencia del brócoli tradicional. Según un estudio, donde se han comparado ambos tipos de brócoli, Purple Magic contiene una alta concentración de antocianos similar al observado en fresa y tres veces mayor que el de la granada. Los antocianos son biomoléculas de alto poder antioxidante son las que le otorgan su color morado y se encuentran de forma natural en las brásicas. Los antocianos tienen propiedades anticancerígenas y se han relacionado con beneficios para la vista y el sistema cardiovascular. Además, según este mismo estudio, a diferencia del brócoli verde, contiene selenio, con las consiguientes implicaciones beneficiosas en la salud del corazón y los músculos. “Cuando desarrollamos una variedad no sólo estamos buscando el atractivo visual, sino también que aporte un valor añadido con respecto a las variedades tradicionales. En el caso de Purple Magic, nos da la oportunidad de consumir brócoli con un perfil nutricional diferente, más potente” ha declarado Ibarra.

Para Sakata Seed Ibérica, empresa de semillas líder en brócoli, Purple Magic es resultado del desafío de romper con las tendencias en el desarrollo varietal de brócoli con una propuesta totalmente diferente a lo que se conoce, que es “un hechizo para los sentidos”, tal como destaca el eslogan de la campaña que arranca este mes de julio y que pondrá su broche en la próxima edición de la feria de frutas y verduras Fruit Attraction. Este es el escenario elegido para la ‘presentación en sociedad’ de Purple Magic, que aspirará a los Premios Innovación de 2022.

