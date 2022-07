​¿Puedo pedir un préstamo estando en ASNEF?

ASNEF es la Asociación Nacional de Establecimientos de Crédito. Es aquí donde se encuentra el conocido como fichero ASNEF, un documento que reúne el listado de personas que, por diferentes circunstancias, no han cumplido con sus obligaciones de pago. Es lo que comúnmente conocemos como lista de morosos.



Cuando una persona que aparece en este fichero solicita un crédito a un banco, casi con toda probabilidad tendrá problemas para obtenerlo, ya que las entidades bancarias consultan el listado ASNEF antes de concederlos. De igual forma, encontrarán serias dificultades cuando deseen financiar sus compras: un coche, un viaje, solicitar una hipoteca, alquilar un piso, etc.

Afortunadamente, solicitar un crédito estando en el listado ASNEF no es misión imposible. Existe un buen número de empresas privadas especializadas que prestan esta ayuda y proporcionan financiación fácilmente. Los préstamos con ASNEF son factibles y pueden conseguirse de forma sencilla.

Son muchas las financieras que proporcionan préstamos urgentes y rápidos a través de Internet sin necesidad de aportar mucha documentación y con total confidencialidad. Además, en caso de no contar con una nómina también puede solicitarse, siempre que se cuente con otro tipo de ingresos, como una pensión, una subvención, una prestación por desempleo o cualquier otro tipo de ingresos. En estos casos se puede acceder a los conocidos como minicréditos, es decir, pequeñas cantidades de dinero con plazos de devolución cortos que pueden resultar muy útiles para saldar pequeñas deudas o cubrir ciertas necesidades.

Estando en ASNEF puede facilitar mucho la obtención de un crédito el hecho de contar con garantías y avales, pudiendo, en estos casos, aumentarse la cantidad solicitada. Por ejemplo, un coche o un inmueble son dos tipos de garantías válidas con el fin de que, en caso de impago, el prestamista asuma menos riesgos, ya que puede ejecutar la garantía.

Además de lo apuntado anteriormente, en general no son muchos los requisitos necesarios para solicitar un minicrédito con ASNEF, debido a que las cantidades que se manejan son pequeñas. Básicamente, es necesario ser mayor de edad, residir en España y aportar alguna forma de contacto, preferiblemente un número de móvil y un correo electrónico. Por otra parte, es muy importante que la deuda con la que se figura en el listado de morosos no supere los dos mil euros, ya que suele ser el límite máximo que se acepta para conceder el préstamo. Por último, será necesario rellenar un pequeño formulario con los datos personales, el DNI, la situación laboral, los datos económicos, etc.