Duplo Capital ayuda a los clientes a conseguir una hipoteca 100% Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, para los españoles resulta difícil conseguir una hipoteca 100% por parte de las entidades bancarias e instituciones privadas de financiamiento. Como resultado de ello, muchas personas no logran comprar una vivienda propia y pasan años alquilando un inmueble mientras reúnen los requisitos necesarios para obtener la financiación. El trabajo de la empresa Duplo Capital es ayudar a sus clientes a conseguir una hipoteca 100% a través de la aplicación de distintas estrategias de negociación, análisis de presupuesto, uso correcto de las leyes, etc.

¿Cómo consigue Duplo Capital hipotecas 100% para sus clientes? Duplo Capital es una compañía que ofrece transparencia y honestidad a cada uno de sus clientes, por lo que siempre deja claro una cosa: no pueden asegurar que todos obtendrán una hipoteca 100%. Sin embargo, esto no los detiene cuando una persona toca su puerta para solicitar sus servicios y conseguir una financiación que cubra el pago de su futura vivienda.

Para lograrlo, asigna a un grupo de profesionales con alta experiencia y conocimiento en todo lo relacionado con la obtención de este tipo de hipotecas y sus requisitos. De igual manera, ha trabajado con cientos de entidades bancarias y organizaciones privadas que ofrecen financiación completa para comprar una propiedad. Por lo tanto, está al corriente de cuáles son sus exigencias, qué buscan quienes los contratan y qué tipo de trato será el más adecuado para lograr una negociación exitosa. Además de esto, Duplo Capital y sus expertos en hipotecas del 100% utilizan todos los recursos que estén a su alcance.

¿De qué forma opera Duplo Capital? El servicio de hipoteca 100% de Duplo Capital comprende una serie de pasos que son necesarios para conseguir los resultados más eficaces y precisos. El primero de ellos es conocer las necesidades y perfil de su cliente. Solicita documentación que será necesaria para realizar un análisis financiero en profundidad y así determinar la posibilidad que tiene el contratista de obtener la financiación. Una vez la empresa ha estudiado el caso, contacta con el cliente para explicarle en qué situación se encuentra y concretar o no la firma de encargo. Con esta firma, Duplo Capital y su grupo de expertos realizan una búsqueda exhaustiva de una tasación que se adapte a las necesidades del futuro propietario. De igual manera, establecen un acuerdo con la inmobiliaria y el tasador de la vivienda. El siguiente paso es trabajar en la prospección de las entidades financieras y conseguir una oferta eficaz y rentable. Por último, coordinan la firma como intermediarios entre la gestoría bancaria y la notaría.

Duplo Capital trabaja arduo para ayudar a sus clientes a conseguir una hipoteca 100% cuando el resto de los bancos e instituciones financieras les han cerrado las puertas. Además de esto, ofrece asesorías personalizadas y los expertos son concisos y honestos en la prestación de sus servicios de presupuesto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.