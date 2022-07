¿Cómo dejar de fumar?, consejos de Jesús Díaz Sánchez-Aranzueque Emprendedores de Hoy

Todos los especialistas coinciden en que dejar de fumar es una decisión seria que implica una serie de valiosos beneficios inmediatos y a largo plazo. Al parar el consumo de tabaco se disminuye el riesgo de sufrir cáncer, accidentes cardiovasculares o enfermedades pulmonares. Igualmente, se mejorará la circulación sanguínea.

El Técnico en Prevención y Rehabilitación de Alcoholismo y Adicciones, Jesús Díaz Sánchez-Aranzueque asegura que los beneficios no se detienen en las enfermedades crónicas. Para este experto, dejar de fumar implica mejorar la calidad de vida en aspectos tan básicos como la mejora del gusto y el olfato.

Una trayectoria enfocada en mejorar la salud de la gente El trabajo de Jesús Díaz Sánchez-Aranzueque en contra de las adicciones comenzó tras una larga trayectoria en la Banca, la administración empresarial y el marketing. Su vocación real le hizo volcar todos sus esfuerzos en ayudar a otras personas con diferentes problemas, trastornos y patologías generadas por hábitos poco saludables.

Para obtener las herramientas necesarias, se formó en diversas áreas de la Medicina Alternativa e Integrativa. También obtuvo el título de “Máster Especialista en Sofrología Caycediana” en el Instituto Médico de Sofrología Caycediana de Barcelona. A partir de toda esta formación, ha utilizado la neurociencia afectiva como una de sus principales herramientas para el tratamiento de los pacientes.

Ha diseñado programas que imparte, dirige y asiste, a través de sus consultas en Madrid, Barcelona, Granada y Motril. También ha desarrollado trabajos, mediante diversas empresas e instituciones como escuelas, colegios y universidades y ha colaborado en trabajos de orientación para adolescentes en contra del abuso de las drogas y el tabaco en América Latina.

La tarea enorme que implica dejar de fumar La inmensa problemática de salud pública que implica el consumo de tabaco es lo que ha motivado el enorme esfuerzo de Jesús Díaz Sánchez-Aranzueque. Ha escrito un libro llamado Libre de Tabaco que se ha convertido en un éxito en ventas. Por otro lado, el programa que ha diseñado ofrece la posibilidad a los pacientes de terminar con la adicción al tabaco de una manera rápida.

Este terapeuta complementario asegura que su programa es efectivo porque el paciente no debe pasar por síndromes de abstinencia. Tampoco utilizan elementos sustitutos como parches, chicles de nicotina o fármacos. Díaz Sánchez-Aranzueque afirma que su metodología ha conseguido un gran éxito, algo que parecen confirmar sus pacientes. Patricia, por ejemplo, dice que dejó de fumar hace ya 6 años con su programa. Para ella, ha sido un viaje fantástico en el que ha ganado mucho en salud.

Otro testimonio es el de Jorge, quien afirma que ha significado un cambio en el que ha vuelto a tener el control sobre su vida. Por su parte, Maricarmen recomienda que, si una persona ha intentado dejar de fumar y no lo ha logrado, debe hacerlo con el método de Jesús Díaz. Según el especialista, una de las fortalezas de su método es que la gente siente que desde el primer día recobra el valor, la confianza, la vitalidad y la libertad. Por esta razón, asegura que es tan efectivo.



