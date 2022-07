Comprar chía online en Fayle Seeds Emprendedores de Hoy

Una planta herbácea cuyas semillas son utilizadas para fines medicinales y terapéuticos por sus propiedades naturales es la chía o salvia hispánica. Comprar chía es beneficioso por su efectividad para tratar múltiples afecciones y mejorar la calidad de vida de sus consumidores. Especialmente, estas semillas son consideradas uno de los alimentos más completos del mundo, por eso su difusión internacional está en aumento.

Entre las compañías especializadas en la venta online de chía hispánica ha ganado notoriedad Fayle Seeds, iniciativa que recolecta su producción en México y la distribuye en toda Europa.

Ventajas de comprar chía online Hace unos años sería imposible que un producto autóctono de México y Centroamérica se comercializase online en países como España. Hoy, existe dicha posibilidad y se facilita gracias a estrategias como Fayle Seeds, compañía que dispone de un amplio catálogo de semillas de chía que pueden ser adquiridas sin salir de casa. En ese sentido, comprar chía por internet permite recibir el producto en el hogar, adquirirlo a precios asequibles y disponer de información detallada de la referencia adquirida.

El proceso de recolección de la salvia hispánica empieza en el territorio mexicano y se lleva a cabo, mediante un riguroso proceso de selección que preserva la calidad del producto para que no pierda su perfil nutricional. Fayle Seeds es referente en la venta online de chía en España teniendo, además, presencia en supermercados de zona y grandes superficies.

La chía es un superalimento con múltiples beneficios para la salud Las semillas de chía son fuente de grasas Omega-3, fibra y nutrientes como el fósforo, calcio, manganeso y magnesio. Son reconocidas por su alta cantidad de vitamina B1, B2 y B3, además de contener zinc y potasio. Se trata de un producto rico en antioxidantes con altas concentraciones de vitamina E y vitamina C. Asimismo, es rico en fibra, no contiene gluten, aporta energía y contribuye a reducir el apetito, fortalecer el cabello y generar bienestar a nivel físico y mental.

Para adquirir chía desde el sitio web de Fayle Seeds solo se requiere consultar su tienda online y elegir la referencia deseada. En su stock disponen de bolsas de 250 y 400 gramos, además de cajas de 10 bolsas de ambos tamaños. Los gastos de envío son gratuitos por compras superiores a 49 € y realizan pedidos a todo el territorio español y Portugal.

Incluir chía en los hábitos alimenticios permite optimizar la funcionalidad del sistema cerebral y cardiovascular. Este superalimento puede consumirse en zumos, jugos, ensaladas, batido, sopas y yogur. Se recomienda mantenerlo en un ambiente seco y fresco para que mantenga sus propiedades.



