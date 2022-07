«Amazon estaría haciendo visible un libro que no se corta un pelo en cuanto a crítica social y crudeza» Entrevista al escritor Joan Llensa, autor de la novela Primer padre Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

lunes, 11 de julio de 2022, 11:52 h (CET)

Joan Llensa ha vendido miles de ejemplares con sus tres últimas novelas: La carnicera, Nuestro secreto más oscuro y Primer padre. Ha demostrado así que los lectores opinan de manera diferente a los editores, pues estos últimos opinan que los thrillers duros y explícitos no triunfan en el mercado del libro. Ahora Joan Llensa está compitiendo en el Premio literario Amazon Storyteller 2022 con su novela Primer Padre consiguiendo, de nuevo, mucha repercusión.

Joan, hay algo que me resulta muy llamativo en las valoraciones de tus lectores y es que todos indican que tienes un estilo muy marcado. ¿A qué se refieren? Supongo que se refieren a que utilizo un lenguaje muy cercano y cotidiano, sin grandes florituras y con frases cortas y directas. Y quizá también por lo que me gusta implicar al lector en los hechos que van ocurriendo en las historias.

¿Por qué elige Joan Llensa escribir sobre temas oscuros y crudos? Porque es lo que tenemos frente a nuestros ojos cada día y nos empeñamos en mirar a otro lado. Sí, sé que se trata de ficción, sin embargo, cada personaje o cambio en la historia te lleva (o pretendo que lo haga) a ponerte en su lugar. ¿Qué harías tú en una situación así?

Y luego esta la censura editorial. Que un libro sea oscuro o trate sobre temas así, no es que los eche para atrás, sin embargo, cuando los hechos son relatados de manera grafica y dura (que es como lo vive un víctima) y escenificas una venganza o un asesinato (que, reitero, te lleva a ponerte en su lugar), no parece agradar al mundo editorial.

Tus tres últimas novelas están entre las más vendidas de Amazon y ya has conseguido seducir a más de miles de lectores de todo el mundo. ¿Podrías hablarnos un poco de cada una de ellas? Cada una de ellas nació con un propósito muy distinto y marcado. A ver qué puedo contar sin destripar demasiado y no hacer spoiler, ya que el efecto sorpresa en el lector me vuelve loco.

El primero es La carnicera, un thriller doméstico que tras la visita de una antigua conocida de nuestra protagonista, pone patas arriba su vida y la de cuanto la rodea. Y hasta aquí puedo leer. El libro es muy duro y con escenas explícitas. Es crítica social al interminable bucle de las violaciones que tan acostumbrados nos tienen los noticiarios y a los que según parece la víctima debe justificarse continuamente. Y al acabar el libro, solo tendrás dos opciones: o te va a encantar o lo vas a odiar.

Nuestro secreto más oscuro fue el siguiente thriller y en esta ocasión elegí a dos madres como cabeza de cartel. Dos mujeres con sus respectivos hijos y a las que los unirá un brutal asesinato. La hija de una ha desaparecido (¿secuestrada?) y su mochila aparece en la escena del crimen. Es hija del alcalde. El hijo de la otra aparece en su casa cubierto de sangre diciendo «Yo no quería hacerle daño». En esta historia le metí también un poco de investigación policial para darle un toque más angustioso, por lo que no es tan brutal como lo fue La carnicera.

Y Primer padre, el último y no por ello menos importante,trata otro tema duro a partir del asesinato de unos ancianos muy queridos en Aurora. En esta ocasión, incorporo una mayor presencia policial para desarrollar y destapar una gran trama que atrapa a todo el pueblo y va más allá de lo que, en un principio, parecía. Incluso la inspectora al cargo se verá salpicada y veremos los más personal y duro dentro de una familia.

Te presentas al Premio literario de Amazon 2022 con Primer Padre, ¿por qué debería ser ganadora tu novela? Si fuera ganadora, para empezar, no me lo creería. Aunque solo llegando a ser finalista, ya sería un logro espectacular porque Amazon estaría haciendo visible un libro que no se corta un pelo en cuanto a crítica social y crudeza.

¿Próximos proyectos? Seguir con la serie iniciada con Primer Padre, aunque manteniendo su lectura como libros independientes, y dar a los lectores otra buena dosis de crímenes y crítica social. Que sus mentes duden en cada página de si lo que ocurre tiene perdón o no. Y supongo que antes de ese segundo volumen, aparecerá una novela corta o relato largo del génerothriller apocalíptico muy especial para mí. Pero aún es pronto para desvelar demasiado. Lo que si prometo es que mis lectoras y lectores tendrán más obras por leer.

Primer padre de Joan Llensa compite en el Premio literario Amazon Storyteller 2022 y mantiene la línea de thriller crudo y explícito a la que tan acostumbrada nos tiene el autor. Junto con La carnicera y Nuestro secreto más oscuro engrosa la lista de libros más vendidos de la plataforma de autopublicación. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo sobrevivir a cuando los cerdos vuelen, Paula Demerson Ponce Reseña literaria «Amazon estaría haciendo visible un libro que no se corta un pelo en cuanto a crítica social y crudeza» Entrevista al escritor Joan Llensa, autor de la novela Primer padre "Cállame a besos": expresión, sexualidad y herejía El silencio toma una dimensión distinta en el contexto de las personas de imaginación abundante La donación de órganos Poesía Mañana Poema