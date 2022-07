Annemiek van Vleuten y Movistar Team triunfan en el Giro Donne 2022

"In the end, she 'Miek' It Happen" (al final, Miek lo hizo). La amante de los juegos de mesa -y, deportivamente, del póker con el que a veces juega con sus rivales-; la que disfruta como nadie corriendo en Italia; la que siempre ataca y volvió a no contenerse en un Giro Donne 2022 que dominó de cabo a rabo y lideró durante dos tercios de carrera. Hoy domingo, en Padova, tras los 90 km de la última etapa, Annemiek van Vleuten lo hizo suyo por tercera vez (debieron ser cuatro, si no hubiese mediado aquella caída de 2020). Y lo consiguió, por primera ocasión, con los colores de un Movistar Team que gracias a ella ya tiene 16 Grandes Vueltas.

La labor entregada y hasta el límite de sus posibilidades de Jelena Erić, Emma Norsgaard -3ª en el cierre de este domingo-, Arlenis Sierra -6ª en Reggio Emilia, antes de su lesión y abandono-, Aude Biannic y Paula Patiño llevaron en volandas a Van Vleuten hacia un botín extraordinario. Dos etapas, las más espectaculares y emocionantes de la carrera, en Cesena y Aldeno. Dos momentos complicados que superar -la caída del pasado viernes y otro incidente en Bérgamo justo antes de la meta de la 6ª etapa-. Y un aplomo y confianza asombrosos, que le dan la Maglia Rosa y, de camino, también la Ciclamino de la Regularidad.



92 triunfos atesora ya Van Vleuten en una extraordinaria carrera que terminará en 2023, siempre con la escuadra de Telefónica y a buen seguro con el estilo y brillantez mostrados este mes de julio en Italia. El conjunto que dirigen Sebastián Unzué y Jorge Sanz ha disfrutado de su éxito en Venecia antes de comenzar a trabajar en su siguiente gran objetivo: la primera edición de la nueva era del Tour de France Femmes (24-31 julio), al que también acudirán con las máximas esperanzas.



BALANCE FINAL / Annemiek van Vleuten:

“Muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho en el Movistar Team en este Giro. Ha sido una experiencia nueva para esta estructura, un aprendizaje enorme para todas las chicas, y el equipo al completo lo ha hecho muy bien. Con toda la tensión que hemos tenido en carrera, pienso que hemos dado ejemplo de trabajo y de estar muy centradas en el equipo. Todo el staff lo ha hecho de maravilla. Nuestro director, Jorge Sanz, nos lo preparó todo muy bien y nos supo guiar desde el coche. Todo el equipo ha funcionado bien insisto; es bonito ganar, pero es más bonito hacerlo con un equipo tan unido. En una vuelta por etapas es absolutamente imposible ganar sola, y cuando las piezas encajan así, le dan sentido a todo. Han sido diez días maravillosos, y ahora toca celebrar lo conseguido.

Una carrera de diez días como el Giro nunca es sencilla. Mucho del trabajo que tienes que hacer viene mucho antes del Giro, todas las horas que tienes que entrar en casa y en altura. El hecho de que esté recuperando tan bien tras cada etapa es el resultado de todo lo que he entrenado y me he cuidado para llegar hasta aquí. Son muchas horas, de verdad. Y luego ya, en carrera, hay tensión cada día, incluso en las etapas llanas. Pero, como digo, tener un equipo tan motivado y centrado ayuda muchísimo al objetivo. En lo que respecta a la preparación para el Tour, las cosas han ido bien al 99%, y digo ese porcentaje porque siempre se puede mejorar. Llegaré con mucha confianza. Ahora toca recobrar el aire y recargar mentalmente, más que en lo físico (ha habido Giros en que he acabado machacada, pero aquí termino muy fresca). Voy a pasarlo bien estos días, entrenar según lo planeado y llegaremos bien a ese Tour”.