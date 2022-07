¿Cómo superar la ansiedad en las oposiciones?, por Psicoline Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Las oposiciones son los procesos de selección para acceder a puestos de trabajo en la Administración Pública. Constan de varios exámenes que permiten evaluar la aptitud y capacidad de los aspirantes. Debido a la intensa preparación que requieren, pueden provocar ansiedad en los candidatos. Esta reacción se ve reflejada en el ámbito personal, familiar y laboral.

Actualmente, existen terapias que ayudan a saber cómo superar la ansiedad en las evaluaciones. Además, la plataforma Psicoline, a través de sus consultas, brinda herramientas para gestionar las dificultades relacionadas con este estado de inquietud.

¿Qué técnicas pueden poner en práctica los opositores para afrontar la ansiedad? En ocasiones, la ansiedad puede llevar a los opositores a presentar síntomas de agotamiento y bloqueos mentales. Poner en práctica algunos hábitos permite mejorar el rendimiento. Uno de ellos es dormir un mínimo de 8 horas, ya que el sueño regenera las neuronas y permite consolidar los conceptos aprendidos.

Otra rutina para superar la ansiedad es la actividad física. Esta no solo previene enfermedades y derrames cerebrales, sino que también hace que el oxígeno llegue de manera más eficiente al cerebro, lo que ayuda a pensar con claridad.

Asimismo, es importante usar técnicas de estudio adecuadas. A veces no es suficiente repetir miles de veces la misma lectura. Hacer anotaciones, subrayar, resumir lo más importante y hacer tarjetas para memorizar los datos más complicados son herramientas útiles que se emplean para dominar conceptos.

Por último, es esencial conocer ejercicios de relajación y respiración. El procedimiento de tensar durante 5 segundos y de soltar entre 45 y 60 segundos el cuello, el rostro y los hombros ayuda a reducir la tensión muscular y el estrés.

¿Cómo ayudan los profesionales de la psicología a afrontar la ansiedad de los opositores? Durante la preparación a oposiciones pueden surgir pensamientos, emociones y dudas que afectan los niveles de atención, concentración y memoria. La respuesta a cómo superar la ansiedad que provoca este esfuerzo es acudir a especialistas.

Los profesionales ayudan a detectar las fortalezas y debilidades de los aspirantes. Asimismo, facilitan el control de la incertidumbre y el fracaso. También contribuyen a la detección y análisis de creencias irracionales. Por último, el experto aporta técnicas para superar el examen.

Psicoline cuenta con un equipo de psicólogos que ofrecen sus servicios de terapia de manera virtual en un espacio basado en la empatía, el respeto y la confidencialidad. Los interesados pueden acceder a estas consultas desde la comodidad del hogar y en el horario más conveniente.

El tiempo de preparación para las oposiciones puede convertirse en un reto complicado de gestionar. Al respecto, la ciencia demuestra que la psicoterapia es la opción más eficaz para los trastornos de ansiedad, ya que proporciona las herramientas para superarla. Contar con profesionales certificados es lo más recomendable cuando se busca bienestar y salud mental.



