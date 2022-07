Renting de coches nuevos y seminuevos Emprendedores de Hoy

El renting de coches nuevos y seminuevos es un servicio que se ha popularizado en toda España por las distintas ventajas que ofrece, como el disponer siempre de nuevos vehículos. Además, las personas que alquilan un coche no tienen que preocuparse por los impuestos, la ITV, el mantenimiento o cualquiera de los aspectos que implica tener un automóvil propio. En Renting Car Fácil los particulares, autónomos y compañías de cualquier industria pueden comprar coches de renting bajo unos estándares de calidad que destacan entre la competencia española.

Empresa especializada en renting de coches nuevos y seminuevos En Renting Car Fácil las personas pueden encontrar y alquilar cualquier coche que estén buscando, ya sea nuevo o seminuevo y de cada una de las marcas más importantes a nivel internacional. Este servicio de renting destaca por ser muy rentable, ya que la empresa no exige un pago de entrada o salida a sus clientes. Por el contrario, su modelo de negocio consiste en pagar una cuota mensual que incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento, reparaciones, cambio de ruedas, impuestos, asistencia en carretera, entre otros.

Renting Car Fácil se asegura de velar por el cuidado máximo de la liquidez, tesorería y finanzas de sus contratistas. Es importante mencionar que los contratos pueden ser de 6, 12, 24 o 36 meses y, al terminar, cada período el cliente puede escoger un coche diferente de la flota de vehículos de la compañía. Como punto extra, en este servicio de renting las personas no tienen que preocuparse por el estado del coche, el pago de impuestos, gestión de multas, matriculación, etc.

¿Por qué Renting Car Fácil destaca en la industria del renting en España? Renting Car Fácil fue una de las primeras marcas en prestar servicios de renting para particulares en España. Asimismo, esta compañía se encuentra entre las marcas pioneras del país en el comercio de alquiler de coches nuevos y seminuevos a través de internet.

Actualmente, Renting Car Fácil cuenta con una amplia cartera de más de 3.000 clientes que confirman la calidad de cada uno de sus servicios. La empresa afirma que la confianza que han depositado estos clientes ha contribuido significativamente en su expansión tanto a nivel nacional como internacional. Esto les ha motivado a mejorar sus servicios y añadir coches innovadores y de última gama a su flota de vehículos. Además, en su cuota mensual han incluido reparaciones por averías y revisiones de forma periódica. A su vez, estos expertos del renting ofrecen asistencia personalizada las 24 horas del día para asegurarse de ofrecer la mayor seguridad y cuidado a sus contratistas.

La flota de vehículos de Renting Car Fácil es reconocida por estar compuesta por una variedad de marcas de vehículos de alto rendimiento.



