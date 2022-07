El poder del branding sensorial en las marcas, por La Agencia Cacao Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Crear una experiencia eficaz y memorable para dirigir la decisión de compra de los consumidores requiere apelar a nuevas dimensiones sensoriales que complementen a la verbal y visual, buscando conexión y diferenciación para las marcas. Así, surge el branding sensorial como herramienta para captar la atención del público, construyendo un vínculo emocional a través de experiencias positivas asociadas con signos gustativos, sonoros y olfativos. En este sentido, La Agencia Cacao permite acercar a las empresas a sus objetivos, con el desarrollo de metodologías, estrategias y metas definidas para posicionar la marca y fidelizar a los consumidores.

Branding sensorial para conectar con los consumidores La evolución acelerada de los negocios y el mercado a finales del siglo XX ha generado la aparición de marcas no convencionales, las cuales se diferencian de las tradicionales en que pueden ser olfativas, gustativas, sonoras o textiles. De esta manera, el branding sensorial ha tomado relevancia debido a que las emociones son uno de los factores decisivos para la adquisición de productos o servicios, ya que crean experiencias en las que el consumidor participa activamente.

Por lo tanto, la fidelidad a una marca y su prescripción se vincula con la capacidad de apelar a las emociones y sentidos del consumidor, en un entorno complejo en el que convergen múltiples canales de comunicación en pugna por la atención de las personas. Así, se logra establecer un vínculo estrecho entre las marcas y los consumidores a partir de la experimentación de aromas, sonidos, gustos y texturas para dirigir la decisión de compra.

¿Cómo funciona el branding sensorial? Las empresas le dan cada vez más importancia a las herramientas del branding para influir en las emociones de los consumidores, ya que casi el 80 % de las decisiones no se toman de manera consciente, sino por medio de la realidad sensorial. Por ello, apelar a los 5 sentidos trae distintas ventajas, tales como facilitar la diferenciación, el recuerdo y la preferencia por las marcas, además de reforzar su identidad y aumentar el engagement.

En definitiva, la sensorialidad de una marca no se circunscribe únicamente a su aspecto físico, sino que es un componente fundamental que incluye un conjunto de intangibles que le agregan valor al producto y enriquecen las experiencias asociadas a su consumo.

Con un equipo experimentado en creatividad estratégica, La Agencia Cacao permite a las marcas alcanzar sus metas de manera rápida y sencilla a través de una exclusiva metodología basada en el estudio del comportamiento de sus clientes ideales y el diseño de tácticas específicas enfocadas a la persuasión de los mismos.



