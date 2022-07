Juego de memes para animar las fiestas de Al Loro Games

Desde su aparición en internet, los memes han causado un verdadero furor, convirtiéndose en una forma de expresión que influye en el lenguaje y en la cultura moderna de la sociedad. En la actualidad, estas imágenes virales han llegado también al mundo del ocio y del entretenimiento como es el caso de What do you meme?, un juego de mesa creado por la marca Al Loro Games dirigido para quienes desean divertirse dándole significados a las imágenes virales más famosas de la web.

La popularidad que ha tenido este juego de mesa para fiestas entre el público ha quedado en evidencia en los más de 4 millones de ventas que ha logrado en todo el mundo en la plataforma de Amazon, consolidándose como un best seller en su estilo.

Juego de mesa para las fiestas con amigos Compartir un rato diferente lleno de risas y diversión con los amigos es uno de los momentos que más se aprecian en la vida. Bajo este propósito, la marca Al Loro Games, ofrece los juegos de mesa más top, dirigidos para el público adulto, mayor de los 18 años de edad, que quieren vivir la vida al 100 %, disfrutando de momentos especiales.

Uno de los juegos que ha causado una revolución entre el público joven, es What do you meme?. Este consiste en competir para crear el meme más divertido combinando cartas de texto con cartas de meme. Con este fin, en cada ronda se deben colocar sobre un atril una carta de un meme, después, los jugadores deben elegir una de entre sus 7 cartas de texto y relacionándolas con la imagen. Un juez rotativo, designado por el equipo, elegirá la mejor combinación de cada ronda y proclamará al participante más creativo y divertido de la competición.

La duración del juego es de 30 minutos aproximadamente y está disponible para grupos de entre 3 y 20 jugadores. El juego incluye en su caja 350 cartas de texto, 75 cartas de meme, un atril y las reglas de juego con todas las instrucciones necesarias para divertirse a lo grande.

Comprar juegos de mesa online Gracias a la digitalización, es posible acceder a la compra de juegos de mesa a un solo clic. En Al Loro Games, esta opción es posible porque cuenta con una página web donde es posible adquirir cualquiera de sus productos de manera segura, a través de métodos de pago electrónico.

Además, para garantizar la mayor comodidad a sus clientes cuenta con un servicio de envío a domicilio de sus productos que puede ser gratuito por compras superiores a 40 euros. Los envíos están disponibles para Península y Baleares con tiempos de entrega entre 24 y 36 horas.

Los juegos de mesa no han pasado de moda, continúan siendo una de las mejores alternativas para divertirse y entretenerse a lo grande en fiestas y celebraciones especiales. Por esta razón, la elección indicada de los juegos es la mejor opción para garantizar un momento inolvidable.