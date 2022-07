El curso de Estarbiencadadía para superar la herida del abandono Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 15:50 h (CET)

El abandono de una pareja, de los padres o del entorno social genera una herida invisible que puede causar mucho daño a la persona afectada. Esto se debe a la rotura de un vínculo emocional que antes aportaba seguridad.

Las implicaciones psicológicas derivadas de una vivencia de abandono suelen ser bastante graves, sobre todo si se da en edades tempranas. Este tipo de traumas no los cura el tiempo, sino que la recuperación requiere trabajo por parte de la persona afectada.

Estarbiencadadia ha desarrollado una forma creativa, única y original para sanar la herida emocional del abandono. Ayuda a otros a superarse compartiendo su método por medio de un curso online de autoconocimiento.

¿Cómo afecta el sentimiento de abandono? Las experiencias de abandono pueden llevar a sentir inseguridad en las relaciones, lo cual genera cambios en la manera en la que se perciben. Las personas pueden estar alerta o vigilantes a la posibilidad de un nuevo abandono, que es el miedo más enraizado de esta herida. Las heridas por abandono también llevan a desarrollar una fuerte necesidad de aceptación. Es decir, una preocupación por recibir aprobación externa y una dependencia de la opinión de otros para tomar decisiones.

Otras personas buscan disfrazar el sentimiento de abandono presentándose sumamente independientes, a manera de defensa. Esto les impide relacionarse de manera cercana con los demás, o provoca que no les importe demasiado tener la presencia de otros en su vida. Sin embargo, en un nivel más profundo, desean tener estos vínculos.

Sanar estas heridas no es tarea fácil; es necesario saber de dónde vienen y cómo se presentan. Una buena opción para trabajar estos aspectos es acudir al curso de Estarbiencadadía, que propone una fórmula diferente para solucionar el problema a través del autoconocimiento.

Un curso para sanar mental, física y espiritualmente Vuelve a ti es el nombre de este curso que promete ayudar a dejar atrás el sufrimiento por el abandono. Es un taller online queconsta de 10 vídeos, de forma que cada persona puede seguirlo a su ritmo.

El curso busca acercar a las personas a un mayor nivel de autoconocimiento para que empiecen a entender cómo sienten el abandono. Este es un paso muy importante para conseguir una sanación completa. También enseña a regular el sistema nervioso por medio de ejercicios que inducen al cuerpo a sentir que estará bien, a pesar de sentir malestar en el presente. Además, propone trabajar, además, la narrativa de la mente, jugando con la creatividad. Los ejercicios también incluyen técnicas de actuación y yoga con enfoque a traumas. Con todo ello, el objetivo es que la persona pueda sanar en los ámbitos mental, físico y energético.

Estarbiencadadía ofrece este curso a un precio accesible, para que todo el que lo desee pueda adquirir las herramientas para sanar sus heridas emocionales.



