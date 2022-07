Schneider Electric lanza SpaceLogic Insight-Sensor, el sensor de zona más avanzado del mercado Comunicae

jueves, 7 de julio de 2022, 13:09 h (CET) Con seis funciones en uno, SpaceLogic Insight-Sensor maximiza el confort al mismo tiempo que reduce el consumo de energía, gracias al acceso a información en tiempo real Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta SpaceLogic™ Insight-Sensor, el sensor de zona más avanzado del mercado, que proporciona información en tiempo real sobre la ocupación con el número exacto de personas, así como la luminosidad, el sonido ruido, la temperatura y la humedad, para crear entornos personalizados que equilibren la comodidad y la eficiencia energética.

El SpaceLogic™ Insight-Sensor es un moderno sensor de techo, de cuidado diseño, que obtiene información en tiempo real sobre el recuento de personas, el ruido y las condiciones ambientes de la sala. Convierte las habitaciones en espacios dinámicos, saludables y productivos, con una calidad de aire interior y una ventilación óptimas.

A diferencia de otras soluciones, Insight-Sensor no utiliza cámaras ni micrófonos, por lo que preserva la privacidad de los ocupantes, y utiliza una tecnología de recuento de personas en tiempo real. Esto permite activar la ventilación a demanda, ahorrando energía y costes, en función de la densidad de los ocupantes. De esta manera, antes de que las condiciones de la habitación se vuelvan incómodas, los sistemas HVAC responden dinámicamente a los cambios en la ocupación, optimizando las condiciones de la sala de forma más rápida y precisa.

Además, Insight-Sensor facilita que no se desperdicie energía cuando las habitaciones están desocupadas, y capta información esencial para crear edificios más sostenibles y con emisiones de carbono cero netas, para usar los sistemas HVAC sólo donde y cuando sea necesario.

“SpaceLogic Insight-Sensor aporta valor tanto a los propietarios como a los gestores y proveedores de edificios. Impulsa la eficiencia al optimizar el uso de la energía, crea entornos centrados en las personas que sean cómodos, productivos y saludables, ayuda a conseguir los objetivos de sostenibilidad del edificio y de bienestar de los ocupantes. Además, contribuye a la resiliencia de los edificios con una arquitectura preparada para el futuro que puede reconfigurarse fácilmente a medida que cambia el uso de los espacios”, asegura Óscar Fernandez, Digital Buildings Sales & Marketing Manager de Schneider Electric Iberia.

Funcionalidades y ventajas

Insight-Sensor cuenta con:

Tecnología de recuento de personas y detección de presencia en tiempo real, sin cámaras

Detección de niveles de luz y sonido, sin micrófonos

Análisis avanzado para la optimización y el mantenimiento del espacio

Medición de la temperatura y la humedad

Integración inmediata con el sistema de gestión de edificios (BMS)

Capacidad de integración y conexión con aplicaciones de terceros basadas en Bluetooth

La mejor ciberseguridad y privacidad de su categoría Los sensores SpaceLogic Insight ayudan a crear edificios más sostenibles, flexibles y preparados para el futuro, aumentando la satisfacción de los ocupantes, reduciendo los costes energéticos y aumentando la eficiencia operacional. Además, aumenta el valor del edificio, al contribuir a conseguir los niveles de energía y bienestar necesarios para las certificaciones LEED y BREEAM entre otras.

Los sensores SpaceLogic Insight-Sensor forman parte de EcoStruxure™ Connected Room Solutions, una solución flexible y modular para habitaciones conectadas, que moderniza la infraestructura del edificio con una red troncal IP. Integra los sistemas del edificio, como la iluminación, las persianas, la climatización y, ahora, también la calidad ambiental y del aire interior, y simplifica la reconfiguración del espacio basándose en datos reales.

