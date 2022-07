Neurólogos del CNA y Enach Asociación se unen para mejorar el diagnóstico y estudio de las enfermedades neurodegenerativas Comunicae

jueves, 7 de julio de 2022, 12:37 h (CET) Con este acuerdo el Centro de Neurología Avanzada conviene seguir fomentando el desarrollo clínico y buscar ayudas para la investigación en torno a las enfermedades con acumuluación cerebral de hierro. Asimismo, con esta firma el equipo de Neurociencia de este grupo médico de neurología andaluz se compromete a la valoración de pacientes a nivel nacional e internacional El Centro de Neurología Avanzada (CNA) y ENACH Asociación han firmado un convenio o de colaboración para mejorar el diagnóstico y estudio de las enfermedades neurodegenerativas por acúmulo cerebral de hierro (ENACH). El acuerdo, rubricado este jueves entre la gerente y cofundadora del Centro de Neurología Avanzada, Rocío Vallejo, y el presidente de Enach Asociación, Antonio López, implica el establecimiento de una estrecha colaboración entre las dos entidades para fomentar el desarrollo clínico, de neuroimagen y buscar ayudas para la investigación de estas enfermedades.

Las denominadas como ENACH son un grupo de patologías en las que se reconocen al menos diez subtipos como PKAN, PLAN y BPAN, que son las más reconocidas en el ámbito español, y que se caracterizan porque son enfermedades raras, neurodegenerativas y donde los recursos e investigación destinados son insuficientes.

Uno de los objetivos de esta asociación sin ánimo de lucro, declarada Institución de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, es “encontrar la cura o cronificación de las ENACH fomentando su investigación, para, de este modo, poder ofrecer un tratamiento a los pacientes” y bajo esta determinación se entiende esta colaboración con el grupo médico Centro de Neurología Avanzada”, han explicado desde la asociación de pacientes.

Así, el acuerdo busca mantener una cooperación con el equipo de Neurociencias de CNA a través del área de trastornos de movimiento que dirige el neurólogo Javier Abril Jaramillo, quien lleva más de seis años dedicándose de manera altruista al estudio, a la investigación y a la atención de pacientes con estas patologías, llegando actualmente a ser considerado una importante voz de consulta en valoraciones de pacientes (Enach) a nivel nacional e internacional.

CNA con la investigación

Desde la Fundación Cerebro y Salud, creada desde el CNA con el fin del desarrollo, la investigación y el perfeccionamiento de la neurociencia se amplía el compromiso de colaboración con ENACH Asociación para profundizar no solo en el diagnóstico de pacientes sino también en el desarrollo y estudio este tipo de enfermedades huérfanas, desde la investigación.

Para esto último, el CNA trabajara en coordinación con la asociación de pacientes y a través de ellos con las Universidades Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla, Universidad de Cádiz y Universidad Autónoma de Barcelona, y como referente de ello están los proyectos denominados ‘Enach Synergy’, donde se busca conocer diferentes aspectos relacionados con las enfermedades con acumulación cerebral de hierro, tanto en ciencias básicas, neurobiología funcional, farmacología, toxicidad, neuroimagen, neuropsicología y fenotipos neurológicos.

Importante señalar un estudio exhaustivo, que según el doctor Abril Jaramillo se desarrolla tanto en fases pre-clínicas, como clínicas, ya que “hay muchas cosas que desconocemos, y no solo es acúmulo de hierro en los ganglios basales, si no cerebral más una serie de eventos que favorecen la oxidación y muerte celular en el cerebro de los pacientes con este tipo de enfermedad neurodegenerativa".

En la actualidad, el Centro de Neurología Avanzada (CNA) tienen en activo más de ocho ensayos con nuevas moléculas de desarrollo internacional y desde el inicio de la Fundacíón Cerebro y Salud en 2015, Rocío Vallejo como gerente del grupo médico se implica como profesional sanitaria dentro de este equipo médico multidisciplinar como enfermera coordinadora de ensayos clínicos y de la Unidad de Video EEG.

El Centro de Neurología Avanzada (CNA) se ha convertido en un referente en toda Andalucía y en muchos puntos de nuestro país debido a los óptimos resultados en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas, evidenciando el trabajo de un equipo multidisciplinar de más de 40 especialistas.

Este grupo médico cuenta en su sede central en Sevilla en la calle con más de 900 metros cuadrados, convirtiéndose en el mayor centro neurológico extrahospitalario del país, y que junto con las sedes satélites (CNA) en Huelva, en la Plaza de las Monjas, Chiclana de la Frontera, en la avenida Octavio Augusto y Málaga, en la avenida Imperio Argentina,2, realizan más de 35.000 consultas al año con un seguimiento personalizado y continuado al servicio del paciente.

