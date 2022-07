¿Por qué es necesario un seguro de hogar?, por Seguros Academy Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 13:35 h (CET)

El seguro de hogar presenta la ventaja de cubrir la mayoría de las reparaciones frente al desembolso económico de contratar a un profesional ante cada problema que pueda ocurrir. En el hogar, pueden surgir accidentes, averías o necesidades de mantenimiento imprevistas que, en ocasiones, las personas no pueden cubrir por falta de presupuesto.

Conocer cómo utilizar este recurso para cubrir las necesidades en el hogar es esencial antes de adquirir una póliza. Al respecto, Seguros Academy, un blog de asesores de seguros con más 65 años de experiencia acumulada, aclara las dudas relacionadas sobre por qué se necesita un seguro en el hogar.

La elección del seguro del hogar Una de las primeras decisiones que se deben tomar al adquirir una vivienda es la contratación de un seguro de hogar. En España este tipo de pólizas no son obligatorias, a no ser que la casa esté hipotecada. Aun así, según estudios, más del 70 % de los españoles han asegurado alguna vez sus viviendas por los beneficios que reciben, desde reparar una gotera hasta el robo de las pertenencias.

Cada póliza de hogar tiene una cobertura diferente, dependiendo de las necesidades del propietario. Por ello, antes de adquirirla es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Los profesionales de Seguros Academy recomiendan en primer lugar calcular el valor de la vivienda. Para eso, es necesario establecer el continente o el conjunto de cimientos de la propiedad como suelos, paredes, ventanas o gas, así como el contenido o el valor de todos los bienes que están en el interior de la casa como muebles o aparatos eléctricos. Todos estos aspectos determinarán el precio de la prima del seguro del hogar.

Por otro lado, sugieren evitar contratar un infraseguro. Es decir, cuando el valor del capital asegurado es inferior al valor de reposición a nuevo del objeto asegurado. De esta manera, si se tiene la casa asegurada por un valor inferior y ocurre un siniestro relevante, la aseguradora solo se hará cargo del capital asegurado por lo que el propietario tendrá que cubrir la diferencia.

¿Qué debería cubrir el seguro de un hogar? Los especialistas de la firma destacan que al momento de elegir un seguro para el hogar, es importante fijarse en que la póliza cubra aspectos básicos como daños eléctricos por la sobretensión eléctrica, robos, incendios y servicios de fontanería y carpintería. También es necesario que ofrezca protección de cerrajería y cobertura especial para daños estéticos que puedan presentarse en el inmueble.

Evaluar las ofertas y conocer las novedades del mercado asegurador es muy importante antes de contratar una póliza de seguro. Bajo el lema “aprende, entiende y decide”, el blog de Seguros Academy publica periódicamente contenido interesante en el sector que ayuda al asegurado a tomar decisiones acertadas antes de la contratación de una póliza. Para recibir contenido actualizado, los usuarios pueden suscribirse al blog de manera gratuita y estar al día con todos los temas relacionados con el sector de seguros, explicados de una manera sencilla.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo saber si la pareja controla el móvil, por GlobátiKa Peritos Informáticos VISITGastroh! propone rutas por destinos gastronómicos internacionales Pura Química, la nueva exposición del artista abstracto Momo Puente-Piazza en la Backyard Arte de Simancas Reconstrucción estética, de la mano de la Clínica Monteblanc ¿Cómo comprar una casa con crypto? Coin Real Estate