Asendia lanza un nuevo servicio de entrega de comercio electrónico internacional

La gama e-PAQ ayudará a los minoristas online de rápido crecimiento a construir su base de clientes internacionales y mejorar la experiencia de entrega Asendia, la empresa conjunta entre La Poste y Swiss Post, ha presentado e-PAQ, su servicio global de paquetería dirigido a minoristas que venden en internet a nivel internacional.

Elaborado tras una amplia campaña de investigación sobre los consumidores, e-PAQ permitirá a los minoristas internacionales llegar a clientes en más de 200 países, ofreciendo una experiencia de entrega innovadora.

e-PAQ sustituirá a todos los productos anteriores de Asendia y estará disponible a partir del 1 de enero de 2021.

Como las expectativas de entrega del cliente varían de un país a otro, y de una compra a otra, los minoristas deben ofrecer a los compradores una amplia gama de opciones de entrega. e-PAQ ofrece una selección de opciones, para satisfacer las diferentes expectativas de los clientes.

e-PAQ tiene cuatro categorías, que atienden a las necesidades de entrega de los compradores, con una variedad de criterios basados en velocidad, precio, formato, peso y características. Estos son e-PAQ Standard, e-PAQ Plus, e-PAQ Select y e-PAQ Elite.

Marc Pontet, Director General de Asendia Group, dice: "A medida que nuestro mundo está cada vez más conectado, la elección de un socio adecuado para ayudar a enfrentar los retos logísticos y tecnológicos es crucial para que los minoristas construyan una base de clientes en todo el mundo. Buscamos continuamente formas de ayudar a crecer a las empresas de comercio electrónico; nuestro objetivo es hacer que el comercio electrónico sea fácil y seguro en todo el mundo".

Renaud Marlière, Director de Desarrollo de Negocio, añade: "El mercado global del comercio electrónico y las expectativas de los clientes han cambiado drásticamente desde 2012, año de creación de Asendia, y siempre hemos evolucionado para satisfacerlas. Como parte de nuestro compromiso de proporcionar la mejor experiencia de comercio electrónico posible, llevamos a cabo una extensa investigación en Estados Unidos, Europa y Asia. Después de considerar las respuestas y realizar un análisis interno, hemos renovado nuestros productos actuales, desarrollando e-PAQ, una oferta fresca, moderna y fácil de entender".

e-PAQ también ayuda a los minoristas a cumplir sus compromisos de sostenibilidad, mientras trabajan para minimizar su huella de carbono.

Al comentar sobre la sostenibilidad, Marlière declaró: "La sostenibilidad es una prioridad estratégica para nosotros, y me enorgullece enormemente decir que compensamos todas las emisiones de CO2 de transporte dentro de Europa. También compensamos la huella de carbono de los viajes desde Europa a otros continentes, excluyendo la primera y última milla. En el caso de Francia y Suiza, podemos ofrecer una entrega 100% libre de carbono si los envíos se inyectan directamente a las redes de La Poste y Swiss Post. De cara al futuro, nos comprometemos a invertir más tiempo y recursos para seguir compensando nuestras emisiones de carbono".

Aquí hay más detalles sobre la gama de productos e-PAQ:

e-PAQ Standard – servicio de entrega ideal para compras de bajo valor. Este producto ofrece seguimiento básico por etapas y plazos de entrega más largos. e-PAQ Standard es una solución de comercio electrónico simple con cobertura mundial. Incluye un límite de peso de dos kilogramos y está disponible en dos formatos, 'Estándar' y 'Prioritario'.

e-PAQ Plus –Esta solución económica ofrece mayor seguridad gracias al seguimiento. e-PAQ Plus es una solución de comercio electrónico fácil de usar y con cobertura mundial. Ofrece tarifas económicas y el valor que proporciona la red postal, se adapta perfectamente a los minoristas que acaban de empezar a vender a compradores de otros países. e-PAQ Plus ofrece una solución sencilla, disponible en todo el mundo, con seguimiento para la mayoría de los destinos y un límite de peso de dos kilogramos.

e-PAQ Select – ofrece una excelente relación calidad-precio para un servicio de paquetería rápido y con seguimiento completo, disponible para envíos a todos los destinos clave del comercio electrónico internacional. Ofrece muchas de las características de un servicio de mensajería urgente a un menor precio y está disponible para paquetes de hasta 30KG.

e-PAQ Elite – ofrece la experiencia de entrega más rápida y completa de la gama de comercio electrónico de Asendia, con paquetes entregados por especialistas postales y comerciales con opciones de prepago de aduanas y pago en destino disponibles. e-PAQ Elite ofrece un rendimiento de seguimiento optimizado y proporciona una entrega urgente y rentable para paquetes de hasta 30KG.

Acerca de Asendia

Asendia es uno de los líderes internacionales en comercio electrónico y correo internacional, entregan paquetes y documentos en más de 200 destinos en todo el mundo. Combinando la experiencia y los conocimientos de sus empresas fundadoras, La Poste y Swiss Post, Asendia Group reune una gran cantidad de conocimientos técnicos internacionales y locales. La experiencia de Asendia es de amplio alcance y abarca diferentes aspectos del comercio electrónico, desde el software de la tienda online y la gestión del mercado hasta la logística internacional. Asendia está comprometida con la sostenibilidad, compensando todas las emisiones de CO2 para el transporte dentro de Europa y desde Europa a otros continentes, excluyendo la primera y la última milla.

Asendia emplea a más de 1.500 personas en Europa, el Reino Unido, Asia-Pacífico y los Estados Unidos - una red global combinada con una presencia local.

www.asendia.com