Mesoterapia corporal, tratamiento de grasa localizada y celulitis en la clínica de la Dra. Sánchez-Peral Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 12:32 h (CET)

En la actualidad, los avances tecnológicos en el mundo de la medicina han contribuido a la aparición de múltiples tratamientos estéticos enfocados a realzar la belleza natural de las personas y ayudar en el proceso de mantener una apariencia física bien conservada y atractiva.

Uno de los procedimientos más reconocidos hoy en día es la mesoterapia corporal, cuyo objetivo es eliminar la grasa localizada y la celulitis, dos de los grandes dolores de cabeza para quienes desean una figura esbelta.

Al respecto, la Clínica de Medicina Estética de la Dra. Beatriz Sánchez Peral en Castellón, es un centro especializado en medicina estética y antienvejecimiento que cuenta con múltiples tratamientos enfocados a mejorar nuestro aspecto, siendo la mesoterapia corporal uno de los más destacados.

Mesoterapia corporal: un aliado para eliminar la grasa y las celulitis La mesoterapia corporal consiste en un procedimiento no invasivo en el que se introducen principios activos para la reducción de la grasa localizada y la disminución de las celulitis. Estas sustancias estimulan al metabolismo para conseguir los resultados deseados, bien sea, reducir volumen o reafirmar la piel que se ha quedado flácida por la grasa que almacena.

La mesoterapia, además, se ha posicionado como una alternativa para ayudar a mejorar los problemas de retención de líquidos.

Este tipo de tratamiento se realiza por sesiones, cuya duración no sobrepasa los 30 minutos. Inicialmente, se recomienda una sesión a la semana durante 10 sesiones y después, la doctora realizará una valoración del resultado para, normalmente, continuar con un mantenimiento cada 15 o 30 días. Por lo general, los resultados se comienzan a ver desde la tercera o cuarta aplicación.

Las sesiones no resultan dolorosas, quizás, como mucho, molestas, y los efectos secundarios de la mesoterapia son casi nulos. Es normal si aparece escozor, irritación o pequeños hematomas, que desaparecen a los pocos días.

Para garantizar resultados positivos es necesario que el tratamiento de mesoterapia sea realizado por profesionales médicos como es la Dra. Beatriz Sánchez Peral.

Clínica de Medicina Estética en la Provincia de Castellón Con una destacada experiencia en el área de la medicina estética, la Clínica de Medicina Estética de la Dra. Beatriz Sánchez Peral, se ha consolidado como una de las principales alternativas para quienes desean realizarse tratamientos médico-estéticos en Castellón.

Dirigido por la Dra. Beatriz Sánchez Peral, este centro dispone de equipos de avanzada tecnología enfocados en proporcionar soluciones estéticas de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus pacientes.

Asimismo, la especialista cuenta con una amplia trayectoria y sólidos conocimientos médico-estéticos, que le permiten garantizar la seguridad y una atención de máxima calidad a los usuarios que se realizan tratamientos como la mesoterapia corporal u otros tratamientos médico-estéticos que se ofrecen en la clínica.

La página web de la Clínica de Medicina Estética de la Dra. Beatriz Sánchez Peral, dispone de mayor información acerca de sus tratamientos, así como también de la especialista que dirige este centro. Además, es posible acceder a detalles acerca de los planes de financiación para algunos de los procedimientos disponibles.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.