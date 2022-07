¿En qué consiste la micropigmentación capilar?, por Élite Capilar

La micropigmentación capilar es un procedimiento de gran demanda en la medicina estética que consiste en simular el nacimiento de pelo en el cuero cabelludo. Es una técnica innovadora cuyo propósito es que la persona consiga una imagen realista de nacimiento de pelo nuevo en el cuero cabelludo.

En Benidorm y Elche, el centro especializado Élite Capilar se ha convertido en uno de los referentes en este tipo de intervención. Sus especialistas aseguran que la micropigmentación es una respuesta efectiva para quienes sufren diversos grados de alopecia y no pueden recurrir a un injerto capilar.

Es un tratamiento no invasivo y sin cirugía El centro especializado Élite Capilar concentra a algunos de los mejores especialistas en el área de medicina estética. Son expertos en diversos tratamientos capilares como el injerto, la mesoterapia y el láser capilar. En estas instalaciones, también realizan procedimientos de trasplante capilar, de cejas y barba, feminización y reducción de frente.

En su portafolio de servicios, uno de los más demandados es el de micropigmentación capilar. Los expertos atribuyen la gran cantidad de solicitudes a la calidad de estos servicios, a lo sencillo y poco invasivo de la intervención. Explican que después de una evaluación inicial se verifica el área sobre la cual se va a trabajar.

Seguidamente, se realizan entre 1500 y 2000 puntos por sesión con un dispositivo milimétrico de última generación. Los puntos se fijan como si fuera un tatuaje corporal, con la diferencia de que aquí la tinta se coloca en un nivel superior. La cantidad de sesiones va a depender del tamaño de la superficie que se va a intervenir y de la apariencia deseada por el paciente.

Tipos de micropigmentación en el centro especializado Élite Capilar Los especialistas de Élite Capilar han concentrado sus servicios en dos tipos de micropigmentación. Uno de los más populares es el efecto rapado que suele aplicarse en hombres que han sufrido una alopecia generalizada. Comentan que, en la actualidad, los pacientes jóvenes acuden a esta alternativa cuando detectan signos tempranos de calvicie. Es una excelente forma de estar a la moda y ganar un look más atractivo.

El segundo tipo de pigmentación es el de densidad. Es el adecuado cuando la pérdida de cabello es temporal o localizada. Cuando se aplica esta técnica, los pacientes consiguen un efecto visual de mayor densidad en su cabellera. El resultado es inmediato y la persona no tiene que guardar ningún tipo de reposo.

Los tratamientos de micropigmentación se aplican en varias sesiones cuya duración no excede generalmente los 20 minutos. Aunque, por lo general, se recomienda dejar un intervalo de 5 días entre las aplicaciones, hacerlas más seguido no representa ningún riesgo. El instrumento con el que se inyecta la tinta no causa dolor alguno y la mayoría de los pacientes apenas lo siente. El efecto visual, en condiciones óptimas, dura aproximadamente 2 años.