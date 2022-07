¿Cómo evaluar el potencial de un criptoactivo? Cuanto más profundice en las criptos y las altcoins menos populares, más arriesgadas puede esperar que sean sus operaciones Redacción

miércoles, 6 de julio de 2022, 11:03 h (CET) Los “comerciantes curiosos” han cambiado la cara del criptomercado durante el último año. Para muchos de estos traders, tanto el BTC como ETH han sido el punto de partida. Son los más valiosos y tienen los antecedentes más largos a considerar en términos de potencial futuro. Pero, ¿qué pasa con los nuevos comerciantes que desean ir más allá?

Cuanto más profundice en las criptos y las altcoins menos populares, más arriesgadas puede esperar que sean sus operaciones. Con cualquier token, los expertos dicen que el valor y un puñado de otras métricas clave pueden ayudar a tomar decisiones más inteligentes; sobre cuál tiene un alto potencial de comercio y cuál es más probable que fracase.



Además, junto con factores cuantitativos como el valor, la dimensión económica sobre el mercado y el volumen de comercio; los inversores también deben considerar factores más cualitativos como quién creó una cripto determinada, los casos de uso, qué hay en su libro blanco (si tiene uno), aplicaciones desarrolladas en su red y más.

Guía para principiantes sobre el análisis de datos de precios de criptomonedas

Una vez que haya realizado la investigación general inicial de una posible inversión en criptografía, es hora de centrarse en más aspectos técnicos de la criptografía en la que desea invertir.



“Miro los gráficos para ver si quiero adquirir más, cuál sería el valor óptimo para hacerlo”, dice Kiana Danial, CEO de Invest Diva . “Esto es después de haber seleccionado un activo que coincida con mi tolerancia al riesgo y mis objetivos financieros”.



Los expertos dicen que el análisis técnico es un poco más complicado en criptografía en comparación con el mercado de valores, pero hay algunos indicadores y métricas clave que puede usar para ayudar a informar sus decisiones de inversión. El medio de comunicación de criptomonedas Eclac puede ser tu mejor amigo cuando intentas aprender más sobre el mercado de criptomonedas. Los expertos que allí se encuentran realizan exhaustivos análisis del precio de las monedas y de los corredores de bolsa.

Capitalización de mercado

Los expertos también recomiendan prestar atención a la capitalización de mercado, que es el valor total de una criptomoneda. La capitalización del criptomercado se calcula multiplicando el precio de la criptomoneda por el número de monedas en circulación.

En general, cuanto mayor sea el valor de la capitalización de mercado, más segura será la inversión, aunque no siempre es así con las criptomonedas, según Danial. “No querrá ir e invertir en algo que tiene una capitalización de mercado muy baja, porque probablemente sea súper nuevo y de alto riesgo”, dice.

Además, la capitalización de mercado brinda una imagen más clara sobre el potencial de crecimiento de un activo criptográfico. Las criptomonedas con capitalizaciones de mercado más bajas tienen más tendencia a crecer que aquellas con capitalizaciones de mercado más grandes y más establecidas.

También es importante recordar que debido a que los precios de las criptomonedas fluctúan de manera tan dramática, la capitalización de mercado cambia constantemente. Esta fluctuación, junto con la posibilidad de que el mercado abandone por completo, también es la razón por la cual los expertos recomiendan invertir sólo lo que está de acuerdo en perder.

Historial comercial



Comience por echar un vistazo al historial comercial diario, semanal, mensual y anual; así podrás obtener una descripción general de alto nivel del valor y el rendimiento del proyecto. Puede haber propensiones que te llamen la atención y que puedas explorar más. Un aumento constante durante períodos de tiempo más largos, suele ser una señal positiva para el potencial a largo término de una cripto.



Por otro lado, hacer un estudio a los principales criptoactivos que podrían sobrevivir a una caída significativa del mercado.

Volumen de comercio

También querrá echar un vistazo al volumen de negociación. Un volumen bajo puede ser una señal de alerta, ya que es una medida de la facilidad con la que se puede comprar o vender un activo criptográfico. Por lo general, cuanto mayor sea el volumen de operaciones de criptomonedas, más líquido será el mercado para esa moneda o token en particular.

Si un proyecto tiene un volumen comercial bajo, especialmente un proyecto de mediana o gran capitalización, es posible que haya sido abandonado, que no tenga un caso de uso real o que existan otros problemas serios con el proyecto.

Si bien el volumen de negociación puede ayudar a un inversionista en criptomonedas en su decisión de comprar o vender, los expertos dicen que no debería desempeñar un papel tan importante en el proceso de toma de decisiones para los inversionistas a largo plazo que apuestan por el crecimiento del valor a lo largo del tiempo en lugar de la capacidad de negociar para obtener una ganancia en el corto plazo.

¿Qué alegan los expertos del sector?

Muchos dicen que los comerciantes tienden a otorgar mayor valor a los activos que son escasos, en vez de hacerlo con los que son abundantes. Aunque eso es más complicado de definir en el criptomercado, ya que los desarrolladores a veces diseñan los ecosistemas para que un token en particular nunca sea verdaderamente ilimitado. Por ejemplo, ETH técnicamente tiene un suministro ilimitado, pero la emisión tiene un tope de 18 millones por año.



