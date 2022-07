Cadenas de oro para mujeres y hombres, de la mano de El Rubí Joyeros Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Como un sinónimo de gran valor, el oro es un elemento precioso.

Ejemplo de ello es su cotización en el mercado que, en 2022, ascendió desde 50.000 hasta 57.000 euros por kilogramo.

Una de las formas más extendidas de lucir el material es llevándolo en joyería. En este sentido, las cadenas de oro se posicionan como una alternativa elegante y práctica. La compra de estos productos debe efectuarse en comercios con proveedores certificados para evitar copias falsas y estafadores. En España, los clientes pueden acudir a El Rubí Joyeros, emprendimiento con tienda online y sede física.

Diferentes tipos de cadenas de oro El oro se divide en 24 partes de aleación. El oro de 24 quilates, por ejemplo, contiene un 99 % de oro en su estado de pureza. Sin embargo, el oro puro es muy blando y resulta muy complicado utilizarlo en joyería. Es por ello que las mejores cadenas suelen ser de 18 quilates, estando compuestas por 75 % de oro y 25 % de otros metales. Los modelos de 14, 10 y 9 quilates contienen menor cantidad del metal precioso, pero siguen siendo una opción digna para escoger.

Para los hombres, las longitudes más comunes en cadenas de oro son las de 50, 60 y 70 centímetros. En el caso de las mujeres, el rango es más versátil. Los modelos más cortos, de 35 centímetros, pueden lucirse como una gargantilla. Los más largos, de 80 centímetros, sirven como collar extenso y se despliegan hasta por debajo del pecho.

¿Por qué los clientes prefieren las cadenas de El Rubí Joyeros? La tienda se especializa en la venta de cadenas de eslabones. Los ejemplares más abundantes del catálogo corresponden al oro de 18 quilates. Otros modelos son de oro de 9 quilates.

Las cadenas de la selección registran longitudes de 40, 45, 50 y 60 centímetros. Sin embargo, El Rubí Joyeros ofrece la opción de contacto y atención sin coste para los clientes que necesiten un largo personalizado.

Todos los productos de la marca son minimalistas y no incluyen otras piedras. No obstante, el color puede variar entre tonalidades amarillas, blancas y mixtas. Además, los cierres pueden ser de reasa o de mosquetón.

La sede física de la tienda está ubicada en el municipio Las Rozas de Madrid. Allí, los usuarios pueden disfrutar del mismo servicio personalizado que recibirían en la atención online.

A pesar de su sencillez, las cadenas de oro son capaces de transmitir una imagen de poder y belleza. Gracias a El Rubí Joyeros, los clientes tienen un espacio confiable para elegir entre una amplia variedad.



