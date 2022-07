Ignasi Vidal: "Hay que ´empresarializar´ el despacho, no profesionalizarlo" Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 18:03 h (CET) El segundo encuentro del ciclo Activa tu despacho, organizado por Lefebvre con la dirección de Ignasi Vidal, ha puesto el foco en la creación de valor en el sector jurídico a través del porfolio de servicios y la política de precios. En esta sesión, junto con Vidal, han intervenido los expertos María de la O Martínez, Ramón María Calduch, Gonzalo Fernández e Ignacio Martínez-Fonseca, quienes han aportado su visión sobre los procesos de automatización o las políticas de pricing Después del éxito de la primera sesión del pasado 18 de mayo, Lefebvre, proveedor de soluciones y contenido jurídico líder en España, ha celebrado y organizado hoy la segunda jornada del ciclo "Activa tu despacho", con la dirección de Ignasi Vidal Díez, reconocido consultor y asesor de despachos profesionales. Un ciclo que pretende dotar a las asesorías y a los despachos de abogados de las herramientas imprescindibles para optimizar sus recursos y afrontar con éxito los retos del día a día.

Esta nueva sesión, titulada “El porfolio de servicios y la política de precios, nuevas dimensiones de creación de valor en el despacho”, ha puesto el foco en el valor que se puede generar en el sector jurídico desde estos ámbitos empresariales. Además, durante el encuentro han tratado temas como la producción industrial y sus beneficios, la fabricación de servicios Kayzen, el packaging en los servicios o los procesos de automatización. También ha habido un espacio dedicado a las políticas de precios, las tarifas adaptables y la defensa comercial de cuotas.

María de la O Martínez, directora de Mercado Asesoría en Lefebvre, ha sido la encargada de inaugurar la sesión, celebrado en formato híbrido, presencial y virtual, destacando la solución digitalizadora de Lefebvre, TÁNDEM, una solución dirigida a despachos de abogados, asesorías y departamentos jurídicos de empresas que necesitan poder aprovechar el conocimiento que existe entre su propia documentación. “Es una solución que suma dos fuerzas: el conocimiento de Lefebvre y el que ya hay en el mundo de los despachos. Al unir estas dos fuerzas, Lefebvre fusiona sus soluciones y análisis con la documentación que tiene cada despacho”, ha concluido María de la O Martínez.

Ignasi Vidal ha abarcado en la ponencia principal el tema de la creación de valor de los despachos profesionales a través del porfolio de servicios. Ha asegurado que “el sector jurídico debe afrontar sus retos de manera empresarial. No hay que profesionalizar los despachos porque ya son profesionales, sino hay que ´empresarializarlos´”. De hecho, ha señalado que “la media de personas por despachos es de 2,88 personas y es imposible elevar la oferta con este nivel de estructura por despacho”. En esta misma línea, ha incidido en que “el futuro de los despachos está orientado a potenciar los extremos, hacerse pequeño es muy fácil y morir es muy complicado, mientras que los grandes por fusiones o adquisiciones pueden continuar con éxito”.

En este segundo evento, junto a Vidal, han contado con la presencia de Ramón María Calduch, presidente de ADADE Auditores y Consultores; Gonzalo Fernández, fundador de Finutive, e Ignacio Martínez-Fonseca, CEO de Lawyou. Los expertos han abordado la carrera de competitividad que hay en el sector jurídico y han considerado fundamental especializarse en cada una de las divisiones para buscar la excelencia en el futuro. Además, han coincidido en que los clientes no buscan confianza de los despachos, sino tranquilidad. Y, por último, han recomendado adaptarse a los clientes porque éstos no van a cambiar.

El ciclo "Activa tu despacho", cuya próxima sesión se celebrará a la vuelta de verano, abarcará el desarrollo del negocio, políticas de comunicación y competencias comerciales. Más información en la página "Activa tu despacho" de Lefebvre.

Sobre Lefebvre

Lefebvre es una empresa que pertenece al grupo francés Lefebvre Sarrut y ofrece soluciones prácticas para la empresa y sus asesores en ocho países europeos. Considerada como el proveedor de software y contenido jurídico líder en España, Lefebvre es la autora de los Mementos. La editorial emplea a 450 personas y en 2021 ha facturado más de 40 millones de euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ignasi Vidal: "Hay que ´empresarializar´ el despacho, no profesionalizarlo" Rubén Fornell, el mentor de empresas, instituciones y personalidades Alex O'Dogherty celebra 25 años de años de carrera con una actuación especial en El Patio de Triana El óxido nítrico, clave para una España saludable en 2030 TUI y PROMTUR Panamá, unidas para promocionar el país durante 2022 y 2023