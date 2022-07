Madrid Cómic Pop Up está en marcha con nuevos autores

Tras las buenas sensaciones de su primera edición, Madrid Cómic Pop Up busca en su segunda cita -que se celebrará los próximos 4, 5 y 6 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID- consolidarse como la cita imprescindible para los amantes del Noveno Arte en la capital, y asentarse en el circuito nacional de eventos dedicados a la viñeta. Para ello, crece, y lo hace desde su misma presentación, con los talentos de Sergio Dávila, CAFU y Daniel Acuña firmando el espectacular cartel de MCPU 2022; una pieza a seis manos que pronto se desvelará, y que sirve de puerta de entrada a una nueva fiesta del tebeo que incorpora la presencia de grandes nombres internacionales.



Así, recibiremos la visita de los grandes maestros argentinos Ariel Olivetti y Eduardo Risso, y contaremos, gracias a la colaboración de ECC Ediciones, con la presencia de James Tynion IV, nombre imprescindible en el panorama actual que visitará por primera vez un evento en nuestro país. Y no puede venir mejor acompañado, ya que en Madrid Cómic Pop Up también contará con la presencia de Álvaro Martínez Bueno, co-creador junto a Tynion de la exitosísima serie The Nice House on the Lake. ¿Vendrán con un Premio Eisner bajo el brazo? En unas semanas lo sabremos...

Quedan muchos nombres por anunciar, quedan muchas sorpresas por desvelar los próximos meses, pero ya todo está en marcha.

Entradas ya a la venta en la web oficial de Madrid Cómic Pop Up.