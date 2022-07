Mineros ASIC: ¿Qué son y cuáles son los más destacados? Si necesitas disponer de una plataforma para invertir en criptomonedas con experiencia y a la vanguardia, en ECOS podemos ayudarte Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de julio de 2022, 09:34 h (CET)

La minería de Bitcoin ya puede ser toda una profesión para ganarse la vida o bien un pasatiempo si solo se quiere invertir poco capital y tiempo. En ambos casos lo que es un hecho, es que para poder hacer minería Bitcoin nos va a hacer falta las herramientas necesarias además de consumo de electricidad. Para ello, se comercializan los mineros ASIC que están disponibles en fabricantes y modelos diferentes según el uso que queramos darles.

¿En qué consisten los mineros ASIC?

Básicamente, un minero ASIC o "Application Specific Integrated Circuit" es un potente dispositivo que está programado y diseñado para hacer solo una tarea. Para ello, estos equipos tienen una enorme potencia de cálculo y son capaces de codificar con enorme eficiencia algoritmos de minería en el campo de las criptomonedas.

El progresivo aumento de la complejidad de las operaciones y transacciones a validar, hace necesario cada vez más potencia. Por lo que actualmente, destacamos los Antminer S19J de la compañía Bitmain en toda su gama, al ser mucho más potentes que otras marcas y versiones. Con estos ASIC no tendrás ningún problema de potencia y rendimiento y sus prestaciones te dejarán totalmente maravillado.

Los mineros ASIC deben realizar en tiempos casi infinitesimales un gran número de cálculos que consigan descifrar algoritmos. Será el primer ASIC que lo consiga quien recibirá la recompensa en forma de monedas por el trabajo ejecutado. Así pues, dada la complejidad los mineros en muchos casos se agrupan para trabajar en conjunto y tras el éxito, dividir las ganancias.

Así pues, dado que los ASIC son actualmente los más mineros más potentes que existen, son también los más demandados por quienes se lo pueden permitir. Por lo tanto, son a priori lo que más probabilidades tienen de éxito ofrecen.

Principales ventajas de los ASIC

Son muchas las ventajas de adquirir un ASIC para criptomonedas bitcoin y su demanda es cada vez mayor. Entre otras muchas, mencionamos que:

Ocupan escaso espacio, lo que lo hacen perfecto para granjas de gran volumen. Además, al ser apilables en la vertical se optimiza mucho más la disposición de las unidades unas junto a otras.

Están muy optimizados en cuanto a ventilación y consumo energético con refrigeración de alto rendimiento. Así pues, se trata de eficaces equipos que ofrecen un trabajo constante con reducidos costes energéticos. Esta es quizás una de las claves que los hacen tan atractivos de cara a las empresas.

Evidentemente, no son baratos, pero debido a este ahorro que con el uso se produce, al final se compensa. Por lo tanto, podemos decir que los mineros ASIC son una buena inversión y muy rentable.



Si necesitas disponer de una plataforma para invertir en criptomonedas con experiencia y a la vanguardia, en ECOS podemos ayudarte. Así pues, contacta con nuestro departamento comercial y según tus objetivos pondremos a tu disposición todo lo necesario para que triunfes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.